Quinceañera 'persigue' una locomotora de vapor para tomarse una inolvidable sesión de fotos

En la ciudad de San Luis Potosí, México, una quinceañera vivió una aventura inolvidable que quedará para siempre en su memoria y la de su familia.

Estrella, una adolescente de Saltillo, Coahuila, soñaba con una sesión de fotos única para celebrar sus 15 años y lo logró de una manera espectacular, ya que aprovechó el paso de la icónica locomotora de vapor La Emperatriz 2816.

Quinceañera 'persigue' por más de tres horas a La Emperatriz para tomarse fotos

Ataviada con un hermoso vestido rosa con pedrería dorada, la joven viajó con su familia y un fotógrafo desde Saltillo (Coahuila) hasta Real de Catorce (San Luis Potosí), con la esperanza de tener una original sesión fotográfica junto a la majestuosa locomotora.

Aunque inicialmente no logró alcanzar a La Emperatriz 2816 en su ciudad natal, su determinación no flaqueó y decidió alcanzarla en su próxima parada.

Imagen @Torres VJ Pao / Facebook



Durante más de tres horas, Estrella siguió las camionetas de la empresa Canadian Pacific Kansas City (CPKC) para no perderse y encontrar el tren.

Finalmente, su esfuerzo fue recompensado cuando 'La Emperatriz' hizo una pausa en la Estación Catorce.

Ahí, con el vapor y el silbato resonando, posó junto a la histórica locomotora y obtuvo imágenes que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Imagen @Torres VJ Pao / Facebook

En las fotos se le puede ver caminado por las vías del tren, incluso se sentó en los durmientes para tener de fondo la imponente máquina.

“Me iba a tomar las fotos en Saltillo, pero cuando llegué, yo ya no alcancé… Está muy bonito y yo quería mi foto con el tren y mi vestido”, comentó la joven a MTH Multicanal.



La quinceañera también reveló que la gente le abría paso para que sus fotos salieran lo mejor posible y tuviera un lindo recuerdo de sus 15 años.

Imagen @Torres VJ Pao / Facebook



Las imágenes junto al imponente tren capturaron la atención de miles de personas, quienes se conmovieron con su historia y su tenacidad para cumplir su deseo.

En una entrevista a medios locales, Estrella compartió su emoción:

“Está muy bonito… La gente me abría paso... Aunque tiene muchos años está muy bien conservadito.”

Imagen @marioaguilar/Facebook

¿Por qué es famosa la locomotora La Emperatriz?

La Emperatriz, también conocida como Empress 2816, es el último tren de vapor en funcionamiento. Comenzó su histórico viaje el 24 de abril en Calgary, Canadá, para conmemorar la historia ferroviaria de Norteamérica y celebrar la ingeniería y la innovación que impulsó la era del vapor.