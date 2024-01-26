Quinceañera agradece a su padrastro en su fiesta: confiesa que su padre la abandonó y se hace viral

Es común que durante las fiestas de XV años, especialmente en México, las festejadas se tomen unos segundos para agradecer a todas las personas que las acompañan en ese día tan especial, pero una de ellas se volvió viral al reconocer el esfuerzo y cariño que ha recibido de su madre y padrastro.

Quinceañera confiesa a sus invitados que su padre abandonó a su familia

A través de TikTok, la usuaria Norma Aguirre compartió un video de la fiesta de XV años de su hija Angelique. La joven, luciendo un amplio vestido rosa, se paró en el centro de la pista con el micrófono para dar unas palabras de agradecimiento a sus invitados y de paso compartir un poco de su historia familiar.

“Le quiero decir gracias a mi mamá por todo, si no fuera por ella este día no hubiera sido posible; gracias por lo que has hecho por nosotros (refiriéndose a sus hermanos)”, expresó.



De inmediato, la quinceañera habla de su padre, revelando que los abandonó, bromeando un poco con la situación para no arruinar su gran día.

“Bueno, lo abandonamos nosotros, pero eso no importa. Mi mamá hizo todo esto con la ayuda de su novio, quien es como un padre para mis hermanos y él ha ayudado mucho a mi mamá”, dice.

Aunque en ningún momento vemos la reacción de la madre o el padrastro al discurso, nos queda claro que la joven tiene sentido del humor, ya que confiesa que el señor tiene a su madre “como niña chiquita” porque le da todo lo que quiere y además la mantiene.

“Gracias porque sé que cuando me regañas lo haces por mi bien y sé que a veces te rezongo, aunque a veces me enojo mucho contigo, pero lo haces por mi bien”, precisó.

Aunque el clip se compartió en diciembre del año pasado, recientemente se hizo viral y alcanzó más de un millón de reproducciones, además de tener miles de comentarios que abordan desde la honestidad de la joven al hablar de su padre hasta lo feliz que se ve la festejada al mencionar a su familia.