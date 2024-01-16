Quinceañeras

Quinceañera regala bolsas con joyas en su fiesta y se hace viral: “Necesito una explicación no ilegal”

A través de TikTok, un usuario compartió que cada plato venía acompañado de una bolsa que contenía una pulsera de una conocida marca de joyería en una fiesta de XV años en Argentina.

Por:
Liliana Carmona.
Aunque pase el tiempo, las fiestas de XV años continúan siendo muy importantes para las jóvenes latinas, quienes hacen de todo para que su festejo sea inolvidable.

A través de las redes sociales, un usuario compartió que asistió a uno de estos festejos, mostrando las mesas que tenían, además de los cubiertos y platos para la cena, un obsequio de una joyería.

Una tiktoker compartió que cada invitado recibió una bolsa con piezas de una conocida marca de joyas.
Obsequian pulseras de una conocida joyería en una fiesta de XV años.

La tiktoker argentina @aguscampaner compartió que asistió a una fiesta de XV años en Buenos Aires, Argentina, en la que cada invitado tenía en su mesa una bolsa con su nombre, la cual contenía una pulsera de una conocida marca de joyería.

“Imagínate llegar a la mesa donde te vas a sentar en unos XV años y encuentres una pulsera Pandora de regalo”, expresó.
El video alcanzó ya más de 1.2 millones de visualizaciones, ya que no pasó desapercibido todo el glamour y los detalles de los organizadores, además de que los internautas bromearon con la situación y pidieron saber la identidad de la cumpleañera.

“Necesito una explicación (no ilegal)”, “Pásame el nombre de la quinceañera, por favor”, “Lo que es tener plata”, “Para mí que las pulseras son réplicas y las bolsitas las mandaron a hacer” y “¿Cómo le hago para llevarme ese centro de mesa”, escribieron.

Fiesta de XV años sorprende con sus lujos

Pero lo de las pulseras fue solo el comienzo de la fiesta. La tiktoker compartió otros lujos que tuvo la fiesta de XV años de una joven argentina, presentando un juego mecánico que estaba a las afueras del salón.

¡Y aún hay más! En el festejo, también había una sección especial dedicada aquellas personas que quisieran retocar su maquillaje, o simplemente arreglar su cabello, además de tener productos de una conocida marca de cosméticos que, al parecer, no está disponible en dicho país.

Las mesas de dulce ya son todo un clásico en las fiestas, por lo que en esta ocasión tampoco podía faltar un ‘stand’ lleno de chocolates, pastillas y papas de algunas marcas conocidas tanto en Estado Unidos como en Latinoamérica.

Aunque se desconoce si fue en la misma fiesta, la tiktoker, que trabaja en una empresa que organiza eventos, presumió una presentación en vivo de Lit Killah, un cantante, compositor y streamer argentino.

Queremos saber la mejor anécdota que tengas de una fiesta de XV años, así que no olvides escribirla en la sección de comentarios.


