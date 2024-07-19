Quinceañera usa un 'vestido mágico' que se transforma en otro diferente en plena fiesta: video

Video Quinceañera cambia el típico vestido de princesa por traje de boxeadora y es la sensación

En los últimos años, los videos de fiestas de XV años se han convertido en los favoritos de las redes sociales debido a la variedad de situaciones que podemos ver en ellos, desde momentos cómicos hasta instantes llenos de creatividad y originalidad.

Este es el caso de Karla, una quinceañera que se hizo viral en TikTok por la originalidad con la que presentó su vestido a los invitados.

PUBLICIDAD

El video muestra a una invitada con micrófono en mano diciendo: "Y la casa de Karla es...", emulando la famosa escena de la saga 'Harry Potter' donde el Sombrero Seleccionador asigna a los estudiantes la casa de Hogwarts a la que pertenecen, según sus características personales y habilidades. En la grabación se puede ver cómo gira entre una discreta pirotecnia y, en un despliegue mágico, transforma su vestido negro en uno blanco con detalles verdes, los colores que representan a Slytherin.



Esta transformación se viralizó en TikTok, donde los usuarios destacaron no solo la clara referencia a la obra de J.K. Rowling, sino también a la icónica escena de 'Los Juegos del Hambre' en la que Katniss Everdeen, al girar, convierte su vestido en llamas.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchas mujeres, incluso aquellas que ya pasan de los quince años, 'amenazaron' con replicar lo que Karla hizo con su atuendo en sus futuros cumpleaños.

"¿En mi plena adolescencia de mis 33 aún puedo hacer mis XV?", "Yo apenas cumpliré 30, yo digo que sí aplica", "Yo no tuve 15 así que haré mis 30. ¿Quién dijo que las reglas no se pueden romper?", "¿Puedo volver a tener fiesta de XV a mis 27?", "¿Cómo le explico a mi mamá que sí quiero fiesta de XV a mis casi 30?".



Sin embargo, otros usuarios se sintieron decepcionados porque no pudieron apreciar bien el acto de 'magia' debido a que uno de los camarógrafos de la fiesta tapó con su cuerpo parte de la toma.

"Ocupo ver video del otro lado, porque el camarógrafo no me dejó ver bien cómo se veía el cambio de vestido", "Me gustó el video del camarógrafo, luego me pasan el del mágico cambio de vestido", "De plano al camarógrafo le van a pagar por esas tomas", "¿A quién se le ocurre poner al fotógrafo profesional frente a las tomas chafas con su celular?", fueron algunas de las quejas que se leen.