Quinceañeras

Quinceañera usa un 'vestido mágico' que se transforma en otro diferente en plena fiesta: video

Karla, una quinceañera, se hizo viral en TikTok por la originalidad con la que presentó su vestido a los invitados. Con un giro mágico y efectos de pirotecnia, transformó su atuendo de negro a blanco con detalles verdes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Video Quinceañera cambia el típico vestido de princesa por traje de boxeadora y es la sensación

En los últimos años, los videos de fiestas de XV años se han convertido en los favoritos de las redes sociales debido a la variedad de situaciones que podemos ver en ellos, desde momentos cómicos hasta instantes llenos de creatividad y originalidad.

Este es el caso de Karla, una quinceañera que se hizo viral en TikTok por la originalidad con la que presentó su vestido a los invitados.

PUBLICIDAD

El video muestra a una invitada con micrófono en mano diciendo: "Y la casa de Karla es...", emulando la famosa escena de la saga 'Harry Potter' donde el Sombrero Seleccionador asigna a los estudiantes la casa de Hogwarts a la que pertenecen, según sus características personales y habilidades. En la grabación se puede ver cómo gira entre una discreta pirotecnia y, en un despliegue mágico, transforma su vestido negro en uno blanco con detalles verdes, los colores que representan a Slytherin.

@ddancers15

Te imaginas #tusxv con #tematica de #harrypotter y #sorprender a todos con un #magico cambio de vestido 🫣💕 Mira como karla vivio al maximo su dia 😍 #xvañeras #cambiodevestido #misxv #quieromisxv #xvaños 😍

♬ sonido original - ddancers15

Más sobre Quinceañeras

Quinceañera celebra su fiesta con temática de ‘El juego del calamar’, ¿456 estuvo presente?
1:00

Quinceañera celebra su fiesta con temática de ‘El juego del calamar’, ¿456 estuvo presente?

Cultura Pop
Quinceañera prepara 'entrada triunfal' para su vals y sale mal: el baile no fue como esperaba
1:31

Quinceañera prepara 'entrada triunfal' para su vals y sale mal: el baile no fue como esperaba

Cultura Pop
Los XV años de Victoria costaron más de 3 millones de dólares: así fue la lujosa fiesta
1:06

Los XV años de Victoria costaron más de 3 millones de dólares: así fue la lujosa fiesta

Cultura Pop
Quinceañera presume que su mamá le dio a la mejor madrastra: vals juntas conmueve a las redes
0:52

Quinceañera presume que su mamá le dio a la mejor madrastra: vals juntas conmueve a las redes

Cultura Pop
Cumplió 50 años y lo celebró como toda una quinceañera: Sus hijos fueron los chambelanes
2 mins

Cumplió 50 años y lo celebró como toda una quinceañera: Sus hijos fueron los chambelanes

Cultura Pop
Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet
3 mins

Perrito interrumpe sesión de fotos de quinceañera: La reacción de la joven encanta a Internet

Cultura Pop
Estadounidenses asisten a fiesta de 15 años y 'opacan' a la quinceañera, ¿qué hicieron?
3 mins

Estadounidenses asisten a fiesta de 15 años y 'opacan' a la quinceañera, ¿qué hicieron?

Cultura Pop
Quinceañera 'persigue' una locomotora de vapor para tomarse una inolvidable sesión de fotos
2 mins

Quinceañera 'persigue' una locomotora de vapor para tomarse una inolvidable sesión de fotos

Cultura Pop
Plantan a quinceañera mexicana y desconocidos llegan a poner el ambiente: video se hace viral
2 mins

Plantan a quinceañera mexicana y desconocidos llegan a poner el ambiente: video se hace viral

Cultura Pop
Papá no puede acompañar a su hija en su XV años y ella le da una gran sorpresa en su trabajo
3 mins

Papá no puede acompañar a su hija en su XV años y ella le da una gran sorpresa en su trabajo

Cultura Pop


Esta transformación se viralizó en TikTok, donde los usuarios destacaron no solo la clara referencia a la obra de J.K. Rowling, sino también a la icónica escena de 'Los Juegos del Hambre' en la que Katniss Everdeen, al girar, convierte su vestido en llamas.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchas mujeres, incluso aquellas que ya pasan de los quince años, 'amenazaron' con replicar lo que Karla hizo con su atuendo en sus futuros cumpleaños.

"¿En mi plena adolescencia de mis 33 aún puedo hacer mis XV?", "Yo apenas cumpliré 30, yo digo que sí aplica", "Yo no tuve 15 así que haré mis 30. ¿Quién dijo que las reglas no se pueden romper?", "¿Puedo volver a tener fiesta de XV a mis 27?", "¿Cómo le explico a mi mamá que sí quiero fiesta de XV a mis casi 30?".


Sin embargo, otros usuarios se sintieron decepcionados porque no pudieron apreciar bien el acto de 'magia' debido a que uno de los camarógrafos de la fiesta tapó con su cuerpo parte de la toma.

@ddancers15

Respuesta a @🔥Naye RoOd 🔥 mira otra toma del #magicocambiodevestido en los #xvaños de #karla 💕 #vestidoxvaños #tematica #harrypotter #misxvaños #vestido #revelaciondevestido #negro #verde

♬ sonido original - ddancers15
"Ocupo ver video del otro lado, porque el camarógrafo no me dejó ver bien cómo se veía el cambio de vestido", "Me gustó el video del camarógrafo, luego me pasan el del mágico cambio de vestido", "De plano al camarógrafo le van a pagar por esas tomas", "¿A quién se le ocurre poner al fotógrafo profesional frente a las tomas chafas con su celular?", fueron algunas de las quejas que se leen.


Tras las peticiones la cuenta de TikTok @ddancers15 publicó la grabación en donde se puede apreciar perfectamente cómo fue el cambio de atuendo.

Relacionados:
QuinceañerasHistorias viralesTikTokPremios Juventud