Invita a su amante a los XV años de su hija; ella publica video y manda mensaje a la esposa: “Te va a dejar por mí”

Hombre invita a su supuesta amante a la fiesta de XV años de su hija y la mujer desata polémica en TikTok al publicar video y enviar mensaje a la esposa.

Invita a su amante a los XV años de su hija y se desata polémica en TikTok

PUBLICIDAD

El chismecito ajeno se desató en redes sociales tras la publicación de un video en la cuenta de TikTok sonny.1920 donde una confesión de infidelidad salió a la luz y desató la furia de los internautas.

De acuerdo con la narración del video, ilustrado con imágenes de la supuesta fiesta, una mujer lleva cuatro años de relación con un hombre casado, quien la habría invitado a la fiesta de XV años de su hija haciéndola pasar por una compañera de trabajo.

"Mi novio me invitó a los XV años de su hija” se titula el tiktok en el que se lee la confesión: “Estoy saliendo con un hombre casado desde hace 4 años y me invitó para los XV años de su hija como compañera de trabajo. Claro que fui porque el que le debe respeto a ella es él no yo”.

Invita a su amante a los XV años de su hija; ella publica video y manda mensaje a la esposa. Imagen Shutterstock/TikTok



En el texto, la mujer habla de lo “preciosa” que se veía la festejada y de la opulencia que se notaba en la fiesta pues su supuesto novio “claro que tiene dinero”.

Contó además que el hombre tiene 39 años, su esposa 40 y ella 23 y que, pese a la diferencia de edad, se lleva de maravilla con él, quien le ha prometido hacerla partícipe de todo lo que sea importante en su vida, por ejemplo, la fiesta de XV años de su hija.

Conforme pasaba el texto, la autora tocaba temas más íntimos como la manera en la que él aprovechó el volumen alto de la música para soltarle piropos frente a su familia.

"Me presentó a todos como una colega, se sentó a mi lado, me hablaba al oído aprovechando que los de la banda cantaba, me decía: 'te quiero comer a besos. Te ves preciosa'. Cuando su hija me vio me dijo 'wow, tú eres hermosa', y su mujer ahí mirándome", detalló.



Al recordar las palabras que la esposa dio durante el brindis, la mujer no se aguantó más y dejó claras sus intenciones: quedarse con el hombre a como diera lugar y es que entre el texto envió un contundente mensaje sobre sus planes a corto plazo.

"A la hora del brindis, la mujer empezó a hablar de su hermosa familia y le daba gracias a Dios por ese esposo tan bueno que tiene y que la ama. Y yo adentro de mí 'ay, mija, ese hombre a quien ama es a mí y sigue contigo por tu hija pues me dice que duermen en camas separados. Bueno, hasta lástima me das, mija. Yo no me estoy cuidando para salir embarazada porque estoy segura de que cuando quede embarazada y él se entere, te va a dejar por mí", sentenció.

Mujer desata polémica por asistir a fiesta de XV años de la hija de su amante

El relato puso a los internautas con los pelos de punta y es que a través de los comentarios condenaron las acciones de la supuesta amante a quien no le auguraron nada bueno en su futuro.