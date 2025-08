Quinceañera quiere hacer entrada triunfal en una moto y termina en el piso: "Besó el suelo"

"Ay, al menos no soy la única que besa el suelo", "Y, como siempre, el que graba no hace las cosas bien", "Bájate, bájate, bájate, se va caer se va caer... Ay, se cayó", "Mi primera chamba", "Hermoso, pura adrenalina", "Siendo de barrio y que se caiga no tiene nombre", "Cuando quieres quedar bien con la familia y tómala con leche", "Se va a acordar... pero de la vergüenza", "Gran final", escribieron algunos.