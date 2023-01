Quinceañera recibe moto de regalo y la choca al minuto: reacción de chambelanes se hizo viral

Los videos que muestran las fiestas de las quinceañeras no dejan de ser tendencia en TikTok y los que se vuelven populares con mayor facilidad, son aquellos que muestran los pequeños inconvenientes que puede sufrir la festejada, tal como el siguiente.

Quinceañera recibe moto en su XV años y sufre accidente

La usuaria que se identificó como Montserrat Esparza en TikTok compartió en un pequeño clip que el día de su cumpleaños recibió una motocicleta como obsequio, lo cual la emocionó mucho.

Uno de los invitados grabó el momento en que la vio sobre la pista de baile, y lo primero que hizo la quinceañera, fue poner las manos en el manubrio y girar la llave para prenderla, pero nunca se imaginó lo que pasaría después.

Resulta que de manera accidental, ella aceleró el vehículo y fue arrastrada por algunos metros hasta que terminó por perder el equilibrio y caerse al suelo. Para su fortuna, nadie salió herido y la quinceañera se levantó de inmediato en medio de una ataque de risa por lo que acababa de pasar.

A poco más de 24 horas de su publicación el tiktok que fue acompañado con el audio "¿Qué es eso?", el cual pertenece a un capítulo de 'Bob Esponja', obtuvo más de 6 millones de vistas y en los comentarios se remarcaron dos puntos de la situación.

El video de la quinceañera con su moto se hizo viral por la reacción de los chambelanes

Primero, hubieron personas que hicieron bromas respecto a cómo la joven terminó siendo llevada por la moto.

"Hasta su moto arrancó de felicidad", "Como cuando no sabes usar moto y te pasa lo impensable jaja", "No le explicaron a la quinceñaera que tenia que subirse primero", "Prueba de la moto: 100/10", o "Bueno, al menos ya no va a tener miedo de subirse y caerse", fueron algunos de los comentarios.



Pero lo que más llamó la atención, es que en el clip se puede ver cómo los cuatro chambelanes que acompañaron a la quinceañera se abrieron paso cuando arrancó la moto y permanecieron en sus lugares realizando pequeños pasos de baile en lugar de ayudarla.

Esto hizo que el "accidente" del Montserrat Esparza se volviera de lo más divertido para los internautas.

"Muy buena coordinación de los chambelanes al quitarse", "Los chambelanes: 'OOOLEEEEE'", "Me da risa cómo se quedaron mirando los cuatro como si nada", "Los chambelanes muy caballerosos: 'pase linda quinceañera, disfrute de su regalo'" y "Los chambelanes: '¿a poco eso ensayamos?', fueron otros puntos de vista.

La festejada tuvo dos accidentes en su celebración de XV años

En un segundo video, la festejada reveló que no fue el único incidente que pasó en su cumpleaños, pues durante el vals, una parte de su vestido se prendió con una pequeña llama después de quemarse debido a una vela de humo y terminó por apagarla con sus propias manos.

"Tus 15 estuvieron bien prendidos, amiga", "De los mejores XV años que he escuchado hablar", "Un accidente en moto y un mini incendio en un solo lugar, no puedo pedir más", "Felicidades, sí que estuvo movido", "Lo bueno que todo quedó entre risas y no tragedias", se lee en la publicación.