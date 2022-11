¡No la aguantaron! Chambelanes tiran a quinceañera en vals más de una vez: video se hace viral

Gracias a TikTok se han podido conocer momentos extraños y curiosos que pasan en las fiestas de XV años, como aquel cuando un caballo se "robó" a una quinceañera.

Es bien sabido que el vals es una de las partes más importantes en estos eventos sociales, pero lamentablemente, no siempre salen como se planearon y eso fue lo que le pasó a la siguiente joven.

Quinceañera sufre accidentes en baile a causa de sus chambelanes

Todo ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando un invitado a una de estas celebraciones decidió grabar y subir a su cuenta @josealvarado50021 el esperado baile de la quinceañera, quien portaba un vestido color lila.

Acompañada de sus chambelanes, la joven comenzó a realizar la coreografía que habían ensayado, y cuando ellos se acercaron para tratar de levantarla resultó que no pudieron hacerlo e hicieron que la joven cayera al piso. Entre risas y nerviosismo, la quinceañera decidió intentarlo una vez más y volvió a caer, debido a que los cuatro chambelanes fueron incapaces de cargarla.

A diferencia de la joven que se puso feliz porque sus chambelanes le regalaron un baile sensual, esto provocó que ella se molestara y gritara "ya no lo voy a hacer" y continuara con el resto de su baile, lo cual provocó confusión entre los acomoañantes por unos segundos.



El video de 56 segundos terminó siendo visto casi 7 millones de veces y acumuló más de 300 mil likes. Además, fue acompañado con el texto "Estos no comieron bien o les faltó un poco de chocomilk", refiriéndose a la fuerza que les faltó a los chambelanes para levantar a la quinceañera.

Internautas tuvieron opiniones divididas sobre el video de la quinceañera

En la sección de comentarios las personas hicieron bromas respecto a lo sucedido. Algunos criticaron a los jóvenes por no "practicar" y fallar en dos ocasiones consecutivas.

"Unos XV inolvidables y más para la quinceañera", "Seguro después de eso la quinceañera se arrepintió se escogerlos por debiluchos", "Les faltó invocar el poder de Goku", "Se nota que no practicaron nada", "¿Tantas horas de práctica para fallar? Qué oso", "Les falló porque estaba mal acomodado el vato que era el principal jajaja", "La quinceañera quedó en ridículo por los chambelanes, no es justo", o "Ni tenían ganas de el baile, se nota de inmediato", fueron algunos de los puntos de vista de los internautas".



Otros, simplemente defendieron a los chambelanes explicando que levantar a una quinceañera no es nada sencillo por diversas razones.

"No es tan fácil con el vestido y crinolina. Fui 3 veces chambelan de honor y a mi esposa la pudimos cargar entre 4 muy apenas", "El vestido y la quinceañera pueden pesar mucho, simplemente no pudieron y es entendible", "Hicieron su mejor esfuerzo y eso es lo que cuenta, las bromas son innecesarias", "Yo fui chambelán y es complicado, no todos tienen la misma fuerza" y "Todo tiene su chiste y simplemente los nervios pueden traicionarlos, no sean tan duros", fueron otras maneras de expresarse de los usuarios de la red social.