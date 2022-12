Familia dejó plantada a quinceañera pero su fiesta tuvo un giro inesperado: hasta bailó el vals

En las redes sociales se ha compartido que diversas quinceañeras fueron plantadas el día de su celebración , pero de alguna forma esto no impide que disfruten de su día.

Algo similar fue lo que le pasó a Lisa, una joven originaria de Veracruz, México, que el pasado 10 de diciembre realizó su festejo por cumplir 15 años de edad.

Quinceañera es plantada por invitados en su fiesta e historia se hace viral en Facebook

Con todo el evento organizado, Lisa se llevó una terrible experiencia mientras avanzaban las horas, pues sus invitados no llegaban a la fiesta.

Esto provocó que una usuaria de Facebook llamada Gaby Royal, hiciera una invitación pública por esta red social, para que las personas que vivían cerca se animaran a ir y hacer feliz a Lisa.

De acuerdo al post, había pocas mesas ocupadas, debido a que los invitados cancelaron su asistencia, lo cual le quitó la ilusión a la festejada de tener una fiesta memorable.

"¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceñera. No vinieron sus invitados, le cancelaron... Solo hay dos mesas ocupadas y no están llenas. Si quieren venir, ella es Lisa, una quinceañera que como todas señorita estaban tan ilusionada con su fiesta, pero lamentablemente las personas que invitó no pudieron asistiro . No sabemos las razones, este es un día muy especial para ella. Quien guste venir puede hacerlo.



Con la dirección proporcionada y algunas fotografías adjuntas del lugar vacío, el comunicado fue compartido más de mil veces.

La publicación hizo que llegaran nuevos invitados a los XV años de Lisa

Para sorpresa de todos, la publicación funcionó a nivel local y poco a poco, personas desconocidas de Veracruz llegaron para celebrar a la quinceañera Lisa.

Aquellos que arribaron se acercaron a la joven para darle un abrazo, un regalo o una felicitación. El aumento de personas fue tant,o que incluso el recinto se llenó y llegaron a faltar sillas para que todos pudieran sentarse.

Por si fuera poco, la popularidad de la invitación hizo que Lisa recibiera un letrero gigante con su nombre para adornar la fiesta, una serenata de mariachis y también un baile de vals improvisado.

Los asistentes se encargaron de llevar más bebidas, botanas y comida para abastecer a todos, lo cual hizo que la madre de la quinceañera les diera las gracias por su amabilidad.

Los tres chambelanes que llegaron a sus XV años, la guiaron en todo momento para bailar con ella, y al final se coordinaron para levantarla gentilmente, lo cual provocó una ola de aplausos.

Así reaccionó Internet a los XV años de Lisa y a la asistencia de las personas

Los usuarios de Internet inmediatamente felicitaron a las personas por acompañar a Lisa en su cumpleaños sin importar que no la conocieran, pues así lograron que pasara un momento inolvidable, tal como lo hizo una joven que tuvo una fiesta de XV años gracias a sus compañeros de clase.

"Felicidades para recordar por siempre este momento", "Me encantó que las personas respondieran al llamado", "Gran ejemplo de que las personas nos podemos ayudar aún sin conocernos", "Amo que las personas no lo pensaron dos veces para ir", "Gracias a todos los que fueron, seguro se la pasó increíble en su fiesta", son algunos comentarios.



En el video de abajo puedes ver con detalle cómo va creciendo el número de invitados y el vals que hizo Lisa junto a sus chambelanes.

Eran los XV de Lisa y sus allegados la abandonaron. Su caso se hizo viral y los veracruzanos le cambiaron la vida en su fecha importante. #Comparte #Veracruz Posted by Veracruz En Alerta on Saturday, December 10, 2022