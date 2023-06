Preguntan a Inteligencia Artificial qué hay después de la muerte: respuesta impactó a Internet

La era de la Inteligencia Artificial está en pleno apogeo y su influencia se extiende a todas las facetas de nuestras vidas. Incluso en los últimos meses, muchos internautas se han valido de dichas aplicaciones para encontrar respuestas que aquejan a la humanidad desde hace años.

Tal es el caso de un video que se ha hecho viral en TikTok por revelar la respuesta a la pregunta "¿qué hay después de la muerte?", y es que todos quedaron impactados con el resultado.

¿Qué hay después de la muerte? Inteligencia Artificial responde: video se hace viral en TikTok

El usuario @artistaartificial, conocido por sus intrigantes experimentos en TikTok, decidió desafiar a la Inteligencia Artificial una vez mas y le pidió que mostrara lo que se conoce como 'Limbo', el supuesto lugar intermedio entre la vida y el "más allá", según ciertas religiones. El resultado fue sencillamente impactante.

En el video se pueden ver escenarios desoladores y completamente solitarios. Los colores predominantes son el blanco, el negro y el gris. La soledad se hace presente en cada imagen, donde las nubes y el agua se entrelazan para formar paisajes desolados. Sin embargo, lo más intrigante de todo son las misteriosas entradas o portales que aparecen en varias escenas, algunas de ellas con escaleras.

Personas caminando hacia estas puertas, que emanan una luz resplandeciente, son captadas en las imágenes que parecen cajas, mientras que otras se encuentran en medio de la nada. Sin importar las diferencias, todas coinciden en la sensación de encontrarse en lugares solitarios, con un enfoque minimalista en los panoramas.

El impacto de estos resultados ha dejado perplejos a los usuarios de TikTok. Muchos aseguran haber soñado con estos lugares, lo cual añade un elemento aún más intrigante a la experiencia. Aunque las vivencias son diversas, algunos describen la escena como un lugar tranquilo, mientras que otros confiesan haber sentido miedo al contemplar las imágenes.

"Yo en algún momento lo soñé y flotaba y veía a mi familia y no me podía acercarme a ellos", "No sé por qué, algunos de esos lugares me parecen familiares, como si ya hubiese estado ahí", "No sé por qué me da ganas de entrar", "Es más como un espacio en blanco con algo de sombras y un cielo sin fin, al igual que una (no sé cómo llamarlo) superficie sin fin", se lee en los comentarios.



La capacidad de la Inteligencia Artificial para generar estas representaciones ha abierto un debate sobre la relación entre la tecnología y la espiritualidad. Algunos se preguntan si estas visiones son meras construcciones de un banco de datos o si hay algún tipo de verdad oculta en ellas. Sea cual sea la respuesta, no podemos negar que la IA ha logrado capturar la atención y la imaginación de millones de personas en todo el mundo.