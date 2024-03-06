Captan la primera foto de dos ballenas apareándose, pero descubren que ambos son machos

Las ballenas jorobadas son de los mamíferos más grandes y longevos del planeta. Si bien dichos animales han sido estudiados por décadas, los expertos jamás habían visto un apareamiento entre dos ejemplares y, cuando por fin fue captado, se llevaron una gran sorpresa por este detalle.

Fotógrafos documentan el apareamiento de dos ballenas jorobadas machos

El 19 de enero de 2022, los fotógrafos Lyle Krannichfeld y Brandi Romano se embarcaron en una aventura en Hawái con el fin de capturar imágenes y tuvieron la suerte de encontrarse con un par de ballenas jorobadas a 1.2 millas al oeste del cráter Molokini, frente a la isla de Maui. Pero eso no fue todo, porque también presenciaron su copulación.

"Nos dimos cuenta rápidamente de que tenía un significado científico. Incluso si no se publicaron artículos o no surgió nada, sabíamos que era importante para la comunidad científica y para quienes estudiaban a las ballenas simplemente por su comportamiento único", fue la declaración de los autores de las imágenes a NBC News.



No obstante, al documentarlo, se percataron de que las ballenas que estaban juntas eran machos, lo cual hizo que sus fotos resultaran la primera evidencia de comportamiento homosexual en dicha especie.

Algo remarcable es que esto nunca antes había sido capturado en fotos o videos, y ellos fueron los primeros en evidenciarlo, lo cual los mantuvo emocionados, ya que según un estudio, los casos de erección del pene en los machos son extremadamente raros debido a que este se encuentra oculto en una zona llamada hendidura genital.

Fotografías de Lyle Krannichfeld y Brandi Romano de ballenas jorobadas copulando Imagen Fotografías de Lyle Krannichfeld y Brandi Romano



Las ballenas rodearon el barco varias veces, lo que permitió a los fotógrafos tener una amplia oportunidad de capturar sus imágenes, debido a que en Hawái es ilegal estar en el agua a menos de 90 metros de las ballenas jorobadas.

En el reino animal, el apareamiento entre machos es algo común que se ha observado en delfines u orcas y en las ballenas había sido un misterio hasta hace poco.

"Este descubrimiento desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el comportamiento de las ballenas jorobadas. Si bien hace tiempo que reconocemos las complejas estructuras sociales de estas increíbles criaturas, ser testigo de la cópula de dos ballenas macho por primera vez es un evento único y notable", fue lo que comentó Stephanie Stack, investigadora de ballenas de la fundación Pacific Whale al periodico 'The Guardian'.

Internet reaccionó a las imágenes de las ballenas machos

A pesar de que las imágenes fueron tomadas hace un par de años, fue en días pasados cuando se dieron a conocer al mundo y las redes sociales no tardaron en reaccionar con asombro haciéndolas tendencia.

"Viva el amor", "Hay mucho de la naturaleza que todavía desconocemos", "Las sacaron del clóset jeje", "Que mundo fantástico el de los animales", "Lo que pasa en Hawái, se queda en Hawái", "Qué bella es la naturaleza", "Jaja me imagino las caras de los fotógrafos al enterarse que eran machos los dos", "Que no se “hayan visto” esos comportamientos no quiere decir que nunca antes no hubieran existido. Dato." y "Ver ballenas gays era lo que necesitaba en esta vida, es hermoso", es lo que expresaron algunos en Twitter.

El íntimo momento de las ballenas fue capturado por Lyle Krannichfeld y Brandi Romano el 19 de enero de 2022. Imagen Lyle Krannichfeld y Brandi Romano



