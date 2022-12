Mujeres descubren tiburón ballena nadando a metros de ellas: el video causa terror en TikTok

En los últimos meses muchos animales se volvieron virales en TikTok gracias a su ternura ; no obstante, otros pueden causar un gran miedo al estar cerca de ellos, más si son salvajes.

Esto fue lo que vivieron dos mujeres al nadar en mar abierto el pasado 13 de diciembre, de acuerdo con el clip proporcionado por la usuaria @mscathcha.

Video de tiburón ballena se hace viral debido a la cercanía del animal con humanos

En menos de 20 segundos, pudieron grabar el momento exacto donde ellas se percatan que un tiburón ballena se encontraba a pocos metros de ellas, lo cual hace que comiencen a asustarse y gritar frenéticamente.

"¡No corras, no corras!", es la frase que se oye una y otra vez durante el tiktok.



A la par de que comienza a alejarse, sumergen la cámara, lo cual permite ver claramente que el animal se estaba alimentando de plancton, por ender se formó en su boca un pequeño remolino por filtración, debido a que es su manera de absorber a estos dimuntos seres.

El tamaño del animal y lo cerca que se encontraban de él, no sólo asustó a las mujeres de quienes se desconoce su nacionalidad, pues también logró hacer lo mismo a millones de usuarios en redes, quienes recordaron su talasofobia, es decir, el miedo a los océanos y sus profundidades.



Si bien, ambas resultaron ilesas (contrario al hombre que fue mordido por un tiburón en su vacaciones) el encuentro con el tiburón ballena ya fue reproducido más de 30 millones de veces.

Reacción de mujeres ante tiburón ballena crea empatía en Internet

"El paro cardíaco que me daría ahí les juro, más por mi talasofobia", "Mi miedo al mar aumento", "Te pega la talasofobia", "Y luego me dicen que no le tenga miedo al mar o al océano. Imagínate encontrar bestias más grandes" o "Me ahogué cuatro veces solo de verlo", son algunos puntos de vista.



No pasó mucho tiempo para que también hicieran bromas respecto a que el animal marino solo estaba "tratando de tomar agua".

"Estaba tomando agüita nada más", "El tiburón ballena: 'solo vine a tomar agüita', pues", "Uno ya no puede beber agua tranquilo", "El pez: 'ando seco'" y "Nada más quería refrescarse y ya lo andan exhibiendo", resultaron ser algunas ideas.



Otros más, se encargaron de apuntar que el tiburón ballena no es peligroso, simplemente tiene un gran tamaño y no se alimenta de humanos.

"Ese animal es más bueno que mi gato, no le haría daño a nadie", "No hacen nada, pero si da miedo estar al lado de algo tan grande y que te aspire", o "Totalmente inofensiva", "Son hermosos no lastiman a nadie", fue lo que también escribieron en la sección de comentarios.