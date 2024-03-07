Hombre arroja tomates a la mujer que le gusta desde una avioneta: ¿acoso o romanticismo?

Video La mujer que destruyó su casa con tal de no dejársela a su suegro que la desalojó: "A mí me ha costado"

Existen innumerables maneras de llamar la atención de tu 'crush', pero un hombre pensó que sería buena idea arrojar tomates a la casa de la mujer que le gustaba, lo cual evidentemente terminó de la peor manera. Te contamos la historia.

Historia viral: hombre arroja tomates a la casa de una mujer, desde una avioneta

PUBLICIDAD

Se trata de Michael Arnold, un estadounidense que fue acusado en 2023 de acecho agravado, obstaculación y suministro de información falsa a un oficial de policía por parte de una mujer llamada Cassie Wilusz, quien desde 2019 había señalado sentirse observada por él.

De acuerdo con el portal 'Daily Mail', la demandante trabajaba en una cafetería y el hombre era un cliente regular. Pero al poco tiempo, notó que él comenzó a acosarla desde los cielos, ya que era propietario de una pequeña avioneta con la cual sobrevolaba su casa ubicada en Nueva York. Lo hacía tres veces por semana e incluso le arrojaba tomates.

Lamujer narró que con frecuencia despertaba a su familia a las 7 de la mañana, con el ruido de la avioneta. Además, hacía que sus ventanas y puertas vibraran muy fuerte, lo cual le generaba aún más pánico.

Ante esto, decidió tomar cartas sobre el asunto y denunciarlo con la policía, siendo arrestado cuando llegaba al aeropuerto estatal William H. Morse en Bennington, Vermont, donde guardaba su avión monomotor.

Usó una avioneta para arrojarle tomates a la mujer que le gusta Imagen The Grosby Group



En los reportes oficiales, Michael aseguró no haber acosado a nadie y negó volar en su avión el día anterior a la denuncia. Además, apuntó que no había tenido contacto con la mujer en cuestión y que si hubiera querido hacerle daño pudo haberlo hecho fácilmente, pero nunca lo hizo porque se sentía atraído por ella.

"Los oficiales pudieron determinar que Arnold, de hecho, estaba volando su avión desde el Aeropuerto Estatal William H. Morse y fue visto por última vez volando hacia el oeste, hacia Nueva York, varios días antes", se afirmó en un comunicado de prensa.

El castigo que recibió Michael Arnold por acosar a una mujer durante 4 años

Durante el juicio, el acusado se declaró inocente; sin embargo, no logró convencer al juez ni al jurado. Lo sentenciaron a pagar una multa de 5 mil dólares y acatar una orden de restricción para que se mantenga alejado de la casa de Cassie y su lugar de trabajo. Además, se le prohibió contactarla, intimidarla, amenazarla o interferir con su familia y, por supuesto, volar su amada avioneta.

PUBLICIDAD

Meses después del juicio, Michael optó por vender su vehículo y la policía tuvo que estar presente en el momento de la transferencia de la propiedad.

Breaking: Sources confirm accused stalker pilot Michael Arnold sold the plane residents in Schuylerville say he used to terrify them for years. The plane was seized by police in VT earlier this month. Police were there for transfer of ownership. @CBS6Albany #faa #stalkerpilot pic.twitter.com/WGS2rZKYar — Jacquie Slater (@jacquieslater) October 17, 2023



¿Qué piensas acerca de esta anécdota que parece salida de una película? Dinos en los comentarios.