¿Por qué hay auroras boreales de diferentes colores? La explicación está en la atmósfera
¿Sabes por qué las auroras boreales pueden ser de distintos colores? Conoce sus tonalidades, cómo se originan de acuerdo a la NASA y qué lugares son mejores para verlas.
Estos últimos días se han vuelto virales las fotografías de las auroras boreales que se avistaron en diversos países como Estados Unidos y México, provocadas por la tormenta solar que impactó en la Tierra. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno y cómo adquieren sus característicos colores que hipnotizan la mirada de las personas?
¿Cómo se originan las auroras boreales en el cielo?
El espectáculo de las auroras boreales se debe a la interacción entre partículas cargadas del viento solar y los gases presentes en la atmósfera terrestre, especialmente el oxígeno y el nitrógeno.
La NASA explica que cuando estas partículas energéticas chocan con los átomos y moléculas de la atmósfera, se produce un fenómeno lumínico que da lugar a las auroras. La variedad de colores se explica por la composición química de la atmósfera y la altitud a la que se producen las colisiones entre las partículas solares y los gases.
Los mejores lugares para observar las auroras boreales son aquellos cercanos al círculo polar ártico, ya que el campo magnético de la Tierra desvía las partículas solares. Noruega es un ejemplo de estos lugares privilegiados. Además, como dato adicional, las auroras pueden ser vistas en varios planetas del sistema solar, excepto en aquellos donde el campo magnético es muy débil o inexistente.
¿Qué colores pueden tener las auroras boreales?
Uno de los colores más comunes de las auroras es el verde, el cual aparece cuando las partículas solares chocan con la magnetosfera de la Tierra y excitan los átomos de oxígeno en la atmósfera superior. Esto produce una luz amarillo verdosa, que de hecho puede observarse principalmente en el Polo Norte.
Los tonos rosados y rojizos también pueden aparecer en el cielo durante las auroras boreales, aunque son menos frecuentes y se presentan en condiciones específicas, como durante las tormentas solares. De hecho, cientos de personas pudieron notar estos colores y hasta fotografiarlos.
El púrpura y el azul son otros colores que pueden ser observados durante las auroras boreales. Ambos son el resultado de la interacción con el nitrógeno en la atmósfera, pero ocurren a altitudes superiores a los 100 kilómetros, lo que hace que sea un poco más difícil admirarlos.
La intensidad de la actividad solar y la energía de las partículas solares también influyen en la apariencia y los colores de las auroras boreales. Durante tormentas solares como la más reciente que llegó a la Tierra, las auroras pueden ser más brillantes y presentar una gama más amplia de colores, mientras que en momentos de menor actividad solar, las auroras pueden ser más tenues y mostrar colores más suaves.
Es importante recordad que la diversidad de colores en las auroras boreales es el resultado de complejas interacciones entre las partículas solares, la atmósfera terrestre y la altitud a la que ocurren los fenómenos lumínicos, por lo cual nunca se verán dos auroras del mimso color.
