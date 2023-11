Captan ballena flotando ‘congelada’ y desata extrañas teorías en TikTok: "Falla en la Matrix"

La naturaleza no deja de sorprendernos y para muestra están los videos del tiktoker Brodie Moss, quien se dedica a mostrar las maravillas del planeta tierra, volviéndose viral recientemente gracias a un video en medio del mar.

TikToker muestra a ballena en extraña posición dentro del mar

Mientras realizaba unas de sus expediciones en mar abierto con un kayak transparente, que le permite captar con mayor claridad a todas las criaturas marinas, pero lo que lo sorprendió más fue una ballena que estaba inmovil, como ‘congelada’ y únicamente se veía su cola en el exterior.

“Mi corazón está latiendo muy rápido, creo que es una cola de ballena. Simplemente ha subido, dejó la cola afuera y no se ha movido, ni siquiera sé qué decir. (...) ¿Qué demonios? No quiero acercarme demasiado, no puedo. Es la cosa más loca que me ha pasado”, expresó el tiktoker.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral y consiguió más de 66 millones de reproducciones, además de que algunos de sus seguidores trataron de explicarle lo que ocurrió.

“Ese el peor kayak si sufres talasofobia (miedo al mar y a las criaturas que habitan ahí)”, “¿Cómo puede remar, filmar y a su vez volar un dron al mismo tiempo?”, “Lo acabo de googlear y es verdad que las ballenas duermen en forma vertical como horizontal”, “Los de Nat Geo capaz y pasaron 20 años esperando ver eso y él lo consigue en su primera salida”, “Ya me hubiera desmayado”, “Mi corazón está leyendo a mil y solo estoy viendo la pantalla” y “¿Quién en su sano juicio se mete al mar con un kayak transparente? ¿Qué no ha visto la película ‘Megalodón’?”, fueron algunos de los textos que recibió.

¿Por qué las ballenas y otros cetáceos aparecen en posición vertical en el mar?

En 2017, el fotógrafo y director francés Stephane Granzotto compartió las fotografías que le tomó a unos cachalotes que descubrió en posición vertical a la comunidad de 'National Geographic', indicando que estas ballenas habían estado durmiendo durante una hora.

Sí, que las ballenas estén en esa posición quiere decir que están durmiendo, tal y como publicó la revista 'Current Biology' en 2008, quienes fueron los primeros en documentar la extraña manera en la que descansan estos mamíferos.

Investigadores de la Universidad de St. Andrews y de la Universidad de Tokio utilizaron dispositivos de recopilación de datos sujetos mediante ventosas a 59 cachalotes, midiendo así los periodos de inactividad de los animales.



Resulta que un 7% de su día, estos animales la pasan en posición vertical cerca de la superficie del mar, donde dormían entre 10 y 15 minutos.

