¿Qué pasó con Marketplace de Facebook? La plataforma de ventas sufre caída, pero así puedes entrar

¿No puedes acceder a Facebook Marketplace? No eres la única persona: miles de internautas han reportado esta situación. La buena noticia es que podría haber más de una manera de solucionarlo

Usuarios de Facebook reportan no tener acceso a Marketplace

Lanzado en 2016, Marketplace es la sección de Facebook para vender y comprar todo tipo de productos sin intermediarios. Al menos así había sido hasta principios de este 2024.

Desde mediados del mes en curso, diversos internautas han reportado en otras plataformas digitales tener problemas para abrir este apartado.

“Marketplace no está disponible para ti” es el mensaje que se despliega a estos usuarios, seguido de la explicación: “Es posible que veas este mensaje si recientemente te uniste a Facebook, si Marketplace no está disponible en tu país o si tu cuenta no cumple con los requisitos”, así como una invitación a consultar el sevicio de ayuda.

Según los testimonios vertidos en otras redes sociales, esto le ha sucedido a usuarios de diferentes países, edades, sin importar si lo usaban para vender, comprar o simplemente curiosear.

Se tienen reportes de esta falla cuando menos desde el 17 de enero.

Esta situación llevó los afectados a preguntarse qué le pasó a Facebook Marketplace o si habían infringido alguna regla que les negara el acceso.

Tal como lo anuncia el mensaje previamente descrito, la red social le niega el acceso a esta sección a personas menores de edad (varía según el país), que no sigan las políticas de comercio y normas comunitarias o cuyos productos no hayan sido aprobados.

No obstante, este parece ser un problema más generalizado.



Hasta el momento, Facebook no ha dado una explicación pública sobre qué le pasa a su Marketplace, si bien, no es la primera vez que múltiples usuarios se enfrentan a este error. Ya en 2023 y 2020 se habían reportado caídas similares.

La situación se presenta en el marco del anuncio de que Meta permitirá que sus usuarios en la Unión Europea desvinculen Facebook, Instagram, Marketplace y otros de sus servicios, a fin de cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la zona comercial.

¿Cómo volver a acceder a Facebook Marketplace?

Si bien hasta ahora no hay una explicación de por qué no se puede abrir Facebook Marketplace, múltiples usuarios encontraron la manera de darle la vuelta a la situación.

En otras plataformas, han dado sus mejores consejos para acceder al servicio en medio de esta falla generalizada.

Varios internautas señalan que, si se usa la aplicación Facebook Lite, se puede acceder sin ningún problema a la sección de ventas.

Otro más indicó que solo hay que dar clic a la opción de ‘Solicitar revisión’, esperar un par de segundos y volver a abrir Facebook Marketplace.



Una vía más es acceder a Facebook desde el navegador del celular. Es decir, desde la barra de direcciones de Safari o Chrome, buscar o escribir el nombre de la red social.

Por último, otras personas indican que la versión de escritorio no presenta este problema, por lo que se puede navegar desde ahí.

En cualquier caso, la mayoría coincidió con que el problema de raíz se resolverá con el paso del tiempo.