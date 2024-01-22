Facebook

¿Qué pasó con Marketplace de Facebook? La plataforma de ventas sufre caída, pero así puedes entrar

No solo eres tú. Esta es la situación de Facebook Marketplace.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video Hicieron compras en Internet y recibieron una decepción: vestidos feos, pasteles malhechos y más

¿No puedes acceder a Facebook Marketplace? No eres la única persona: miles de internautas han reportado esta situación. La buena noticia es que podría haber más de una manera de solucionarlo

Usuarios de Facebook reportan no tener acceso a Marketplace

PUBLICIDAD

Lanzado en 2016, Marketplace es la sección de Facebook para vender y comprar todo tipo de productos sin intermediarios. Al menos así había sido hasta principios de este 2024.

Desde mediados del mes en curso, diversos internautas han reportado en otras plataformas digitales tener problemas para abrir este apartado.

“Marketplace no está disponible para ti” es el mensaje que se despliega a estos usuarios, seguido de la explicación: “Es posible que veas este mensaje si recientemente te uniste a Facebook, si Marketplace no está disponible en tu país o si tu cuenta no cumple con los requisitos”, así como una invitación a consultar el sevicio de ayuda.

Facebook Marketplace
Facebook Marketplace
Imagen Facebook/Getty Images


Según los testimonios vertidos en otras redes sociales, esto le ha sucedido a usuarios de diferentes países, edades, sin importar si lo usaban para vender, comprar o simplemente curiosear.

Más sobre Facebook

¿La verdadera villana de 'Teresa' era su mamá, doña Refugio? Hay todo un debate en redes sociales
0:57

¿La verdadera villana de 'Teresa' era su mamá, doña Refugio? Hay todo un debate en redes sociales

Cultura Pop
'La chancla power': El concurso de la chancla voladora que tiene encantado al Internet
2 mins

'La chancla power': El concurso de la chancla voladora que tiene encantado al Internet

Cultura Pop
"Mira en tu teclado entre...": ¿Qué significa el nuevo trend de redes sociales?
3 mins

"Mira en tu teclado entre...": ¿Qué significa el nuevo trend de redes sociales?

Cultura Pop
Caída masiva de Facebook e Instagram sacude el mundo digital
1 mins

Caída masiva de Facebook e Instagram sacude el mundo digital

Cultura Pop
Boy band de k-pop baila en un semáforo y sorprende a las redes: hasta tienen escenografía
3 mins

Boy band de k-pop baila en un semáforo y sorprende a las redes: hasta tienen escenografía

Cultura Pop
Hijos de la mujer más tatuada reaccionan con horror al ver a su madre sin tatuajes: cubrió más de 800
2 mins

Hijos de la mujer más tatuada reaccionan con horror al ver a su madre sin tatuajes: cubrió más de 800

Cultura Pop
Novia organiza boda de lujo y cobra más de mil dólares a sus invitados para entrar: se negaron y ella enfureció
4 mins

Novia organiza boda de lujo y cobra más de mil dólares a sus invitados para entrar: se negaron y ella enfureció

Cultura Pop
Hombre regala costosa camioneta a su ex en agradecimiento y se viraliza: "Siempre será la madre de mi hijo"
3 mins

Hombre regala costosa camioneta a su ex en agradecimiento y se viraliza: "Siempre será la madre de mi hijo"

Cultura Pop
Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'
4 mins

Influencer se arrepiente de odiar a Justin Bieber cuando era joven comparado con las nuevas generaciones: 'El sí tenía talento'

Cultura Pop
Firma su identificación oficial en honor a su artista favorito y causa debate: "¿Eso es legal?"
3 mins

Firma su identificación oficial en honor a su artista favorito y causa debate: "¿Eso es legal?"

Cultura Pop

Se tienen reportes de esta falla cuando menos desde el 17 de enero.

Esta situación llevó los afectados a preguntarse qué le pasó a Facebook Marketplace o si habían infringido alguna regla que les negara el acceso.

Tal como lo anuncia el mensaje previamente descrito, la red social le niega el acceso a esta sección a personas menores de edad (varía según el país), que no sigan las políticas de comercio y normas comunitarias o cuyos productos no hayan sido aprobados.

No obstante, este parece ser un problema más generalizado.

@_.lqni._

2024 ruined 🪦 rip Facebook marketplace#CapCut #fyp #fypシ #unlockmylikes #trend #viralvideo #rip #facebookmarketplace #facebook

♬ original sound - Laniii 🧸🎀


Hasta el momento, Facebook no ha dado una explicación pública sobre qué le pasa a su Marketplace, si bien, no es la primera vez que múltiples usuarios se enfrentan a este error. Ya en 2023 y 2020 se habían reportado caídas similares.

PUBLICIDAD

La situación se presenta en el marco del anuncio de que Meta permitirá que sus usuarios en la Unión Europea desvinculen Facebook, Instagram, Marketplace y otros de sus servicios, a fin de cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la zona comercial.

¿Cómo volver a acceder a Facebook Marketplace?

Si bien hasta ahora no hay una explicación de por qué no se puede abrir Facebook Marketplace, múltiples usuarios encontraron la manera de darle la vuelta a la situación.

En otras plataformas, han dado sus mejores consejos para acceder al servicio en medio de esta falla generalizada.

Varios internautas señalan que, si se usa la aplicación Facebook Lite, se puede acceder sin ningún problema a la sección de ventas.

Otro más indicó que solo hay que dar clic a la opción de ‘Solicitar revisión’, esperar un par de segundos y volver a abrir Facebook Marketplace.

@zombie768999

#facebook #facebookmarketplace

♬ original sound - ad-tab


Una vía más es acceder a Facebook desde el navegador del celular. Es decir, desde la barra de direcciones de Safari o Chrome, buscar o escribir el nombre de la red social.

Por último, otras personas indican que la versión de escritorio no presenta este problema, por lo que se puede navegar desde ahí.

En cualquier caso, la mayoría coincidió con que el problema de raíz se resolverá con el paso del tiempo.

¿Tú también has experimentado fallas con Facebook Marketplace?

Relacionados:
FacebookTecnologíaRedes SocialesInternetventas minoristasMark Zuckerberg

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD