"Mira en tu teclado entre...": ¿Qué significa el nuevo trend de redes sociales?

En las últimas semanas, las redes sociales han sido testigo de un curioso fenómeno: el trending viral "Mira en tu teclado entre".

Usuarios de todo el mundo han compartido imágenes y mensajes, especialmente en Twitter, donde se invita a mirar entre dos letras específicas en el teclado de las computadoras o celulares para descubrir palabras o frases ocultas. Pero, ¿de dónde proviene este trend y qué significa realmente?

¿Qué es el trend de "Mira tu teclado entre..." que se volvió viral en redes?

La idea detrás del trend es simple: encontrar palabras o frases formadas por las letras que se encuentran entre las dos letras indicadas. Por ejemplo, si te piden que mires entre la X y la B, descubrirás la palabra "CV" (Currículum Vitae) o al mirar entre la H y la L se encuentran los caracteres "JK", lo cual en inglés podría significar 'Just Kidding', es decir, 'Solo bromeo' en español.

Así, la creatividad y el ingenio se han desatado en las redes sociales, generando una variedad de combinaciones casi infinitas y significados diferentes que se adaptan al contexto de cada país.

En México, por ejemplo, los equipos de fútbol, como Las Chivas, han solicitado a sus fans mirar entre la “G” y la “K”, donde se encuentran las letras H y J, las iniciales de su figura Javier Hernández, pero al revés. Incluso empresas conocidas internacionalmente se han unido a la tendencia.

¿Dónde se originó el trend "Mira en tu teclado?

Al tratar de averiguar el origen de este trend se descubrió que posiblemente fue creado por un usuario anónimo en el sitio web '4Chan', quien en 2021 escribió "Mira entre la T y la O en tu teclado", formando la palabra "Yui", en referencia a un personaje del popular manga japonés 'K-On!'. A partir de ahí, el trend comenzó a mutar y surgieron conceptos originales.

El trend "Mira en tu teclado entre" se convirtió en una forma de fomentar la observación y la atención a los detalles. Al centrarse en algo tan simple y cotidiano como el espacio entre las teclas, los usuarios se ven obligados a prestar más atención a su entorno y a los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Aunque muchas personas disfrutan del trend creando nuevas combinaciones a diario, algunos internautas han expresado su molestia en redes con memes, pues aseguran que la idea es demasiado absurda y están hartos de ver a personas haciéndolo.

"Ya estoy harto del trend del teclado", "Dejen de decir que mirar el teclado, no es divertido", "Qué trend tan aburrido el del teclado", "No hay cosa que me harte más en este momento que "mira entre la f y la h de tu teclado" no le encuentro el chiste", ¿Qué son esas tonterías de "mira entre la O y T de tu teclado"? ya no se les ocurre nada nuevo por aquí" o "Basta ya, realmente no quiero ver mi teclado", fueron algunos.



Por el momento se desconoce por qué el trend obtuvo relevancia casi 3 años después, pero una de las teorías es que alguien en Twitter la revivió y tuvo un gran éxito de inmediato.

¿Tú qué piensas de esta nueva moda en Twitter? Dinos en los comentarios.