'La chancla power': El concurso de la chancla voladora que tiene encantado al Internet

Video “Chancla Power”: Escuela celebra el Día de las Madres con un divertido concurso de lanzar una chancla

Como parte de las actividades para celebrar el Día de las madres, una escuela organizó una competencia en la que varias mamás mexicanas participaron demostrando una de las habilidades que se cree popularmente que traen adherido a su ADN: el lanzamiento de chancla.

La historia y el video se hicieron virales en redes sociales y es que ¿a quién no le gustaría llevarse un premio con este don que tienen intrínseco las mujeres latinas?

Así fue el concurso de 'La chancla power' que se hizo viral en Internet

En el Telebachillerato Comunitario de Dzan, en Yucatán, las mamás se dieron gusto con la chancla, pues el centro educativo organizó un concurso en el que pusieron a prueba su puntería.

El desafío consistía en lanzar la icónica chancla hacia una mesa llena de regalos. Las madres que atinaron se llevaron un obsequio, generando risas y diversión en Internet.

Este singular evento, conocido como 'Chancla Power', se viralizó en redes sociales y se convirtió en un fenómeno que capturó la atención de muchos.

Las mamás yucatecas demostraron sus habilidades lanzando este objeto cotidiano con precisión, creando un momento memorable en la celebración del Día de las Madres.

La chancla es un símbolo cultural y familiar en muchas casas latinas, y este concurso le dio un giro divertido y nostálgico al tradicional festejo. Sin duda, es una muestra de cómo las tradiciones pueden adaptarse y generar alegría en la era digital.

"Me regresó a mi infancia", "Estos concursos sí están buenos", "Chancleta de oro para la mejor mamá", "Qué buena idea", "Qué destreza, qué agilidad, qué puntería y qué miedo", "Tiene todo el perfil, estilo y técnica la mamá, se ve que entrena diario. Dios proteja a los hijos de esa puntería", "Mi mamá hubiera sido campeona", "Qué bueno que sigan preservando las bonitas costumbres de las mamás mexicanas", "Honor a quien honor merece", "Excelente dinámica", "Todavá hay mamás entrenadas con la chancla voladora", opinaron algunos internautas en Facebook.

El concurso de la 'Chancla power' es un ejemplo encantador de cómo la creatividad y la tradición se fusionan para celebrar a las mamás de una manera única y entretenida. Sin lugar a dudas pasaron gratos momentos de diversión sin igual con su festejo del 10 de mayo y además, algunas se llevaron premio. Todo por verlas triunfantes y sonrientes.