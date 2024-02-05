Hombre regala costosa camioneta a su ex en agradecimiento y se viraliza: "Siempre será la madre de mi hijo"
El usuario de Facebook presumió el regalo que hizo a la madre de su hijo junto a un emotivo mensaje que provocó un mar de reacciones entre los internautas.
Hombre se vuelve viral al hacer público que regaló una lujosa camioneta a su ex, madre de su hijo, en agradecimiento por todo lo que hizo por él cuando fueron pareja.
Regala camioneta a su ex y se vuelve viral en Facebook
Internautas se encargaron de compartir miles de veces la publicación en la que el usuario de Fabebook Gerardo Infante escribe una emotiva dedicatoria a su expareja.
En el escrito, el hombre comienza explicando que se separó de Lucero hace más de un año porque “funcionan mejor que estando juntos”; sin embargo, no olvida todo lo que ella hizo por él cuando las cosas salían “justas” para los gastos de la casa.
“Les quiero contar que hace como 6 años andábamos apenitas con los gastos, salimos con nuestro domingo 7 y entre el embarazo, gastos de una cosa u otra pues andábamos demasiado ajustados. Lucero en ese momento tenía un trabajo estable y en todo momento le atoraba conmigo en los gastos”, recordó.
En aquella época, apuntó, Lucero también le prestaba su carro que usó casi de batalla, por lo que, sin que ella lo supiera, prometió que algún día le regresaría el favor.
“Eso sin contar que me prestaba su carro para ir y venir diario de Tepic a Ruiz y de Ruiz a Tepic porque yo allá trabajaba. Pues total que queriendo y no le di buena carrilla al poderosísimo Tiida (su carro) y ella nunca lo supo, pero yo me prometí que un día le iba a saldar esa cuenta y se llegó el día. Hoy con mucho cariño le entrego una camionetita y de antemano le agradezco todo lo que algún día hizo por mí”, agradeció.
En la publicación, Gerardo hizo énfasis en que, pese a su separación, Lucero siempre será la madre de su hijo y procurará por ellos siempre.
“Ya no estamos juntos, ya no somos pareja, pero gran parte de lo que hoy en día soy se lo debo a ella. Además, ella siempre será la madre de mi hijo y jamás en la vida los dejaré abajo. Todo lo contrario, siempre buscaremos tener buena comunicación, responsabilidad y sobre todo mucho amor para nuestro hijo. Gracias siempre, Lucero”, finalizó.
Internautas reacciona a regalo de hombre a su ex
La historia fue replicada en diferentes medios de comunicación y recibió una ola de reacciones por parte de seguidores y usuarios ajenos que aplaudieron sus acciones.
“Mis respetos para tu manera de pensar tan madura y extraordinaria”; “Si todos, toditos, los papis pensaran, así como tú créeme que no existiría niño con problemas por la separación de sus papás y demás problemas que los pequeñitos cargan por la mala comunicación entre papás”; “Pocos hombres saben reconocer y apreciar lo que la mujer hace por ellos durante la relación y que no se les olvida que antes que todo es la madre de sus hijos. ¡Es gratificante ver como has crecido como persona y laboralmente sin perder el piso! Eso te hace aún más grande”, son algunos de los comentarios.