Entretenimiento

Hombre regala costosa camioneta a su ex en agradecimiento y se viraliza: "Siempre será la madre de mi hijo"

El usuario de Facebook presumió el regalo que hizo a la madre de su hijo junto a un emotivo mensaje que provocó un mar de reacciones entre los internautas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Divorciados y exparejas demuestran que pueden ser amigos en trend de TikTok: es por sus hijos

Hombre se vuelve viral al hacer público que regaló una lujosa camioneta a su ex, madre de su hijo, en agradecimiento por todo lo que hizo por él cuando fueron pareja.

Regala camioneta a su ex y se vuelve viral en Facebook

PUBLICIDAD

Internautas se encargaron de compartir miles de veces la publicación en la que el usuario de Fabebook Gerardo Infante escribe una emotiva dedicatoria a su expareja.

En el escrito, el hombre comienza explicando que se separó de Lucero hace más de un año porque “funcionan mejor que estando juntos”; sin embargo, no olvida todo lo que ella hizo por él cuando las cosas salían “justas” para los gastos de la casa.

“Les quiero contar que hace como 6 años andábamos apenitas con los gastos, salimos con nuestro domingo 7 y entre el embarazo, gastos de una cosa u otra pues andábamos demasiado ajustados. Lucero en ese momento tenía un trabajo estable y en todo momento le atoraba conmigo en los gastos”, recordó.
Regala camioneta a su ex y se vuelve viral en Facebook.
Regala camioneta a su ex y se vuelve viral en Facebook.
Imagen Gerardo Infante/Facebook

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

En aquella época, apuntó, Lucero también le prestaba su carro que usó casi de batalla, por lo que, sin que ella lo supiera, prometió que algún día le regresaría el favor.

“Eso sin contar que me prestaba su carro para ir y venir diario de Tepic a Ruiz y de Ruiz a Tepic porque yo allá trabajaba. Pues total que queriendo y no le di buena carrilla al poderosísimo Tiida (su carro) y ella nunca lo supo, pero yo me prometí que un día le iba a saldar esa cuenta y se llegó el día. Hoy con mucho cariño le entrego una camionetita y de antemano le agradezco todo lo que algún día hizo por mí”, agradeció.


En la publicación, Gerardo hizo énfasis en que, pese a su separación, Lucero siempre será la madre de su hijo y procurará por ellos siempre.

“Ya no estamos juntos, ya no somos pareja, pero gran parte de lo que hoy en día soy se lo debo a ella. Además, ella siempre será la madre de mi hijo y jamás en la vida los dejaré abajo. Todo lo contrario, siempre buscaremos tener buena comunicación, responsabilidad y sobre todo mucho amor para nuestro hijo. Gracias siempre, Lucero”, finalizó.
Hombre regala camioneta a su expareja e historia se vuelve viral en Facebook.
Hombre regala camioneta a su expareja e historia se vuelve viral en Facebook.
Imagen Gerardo Infante/Facebook

Internautas reacciona a regalo de hombre a su ex

La historia fue replicada en diferentes medios de comunicación y recibió una ola de reacciones por parte de seguidores y usuarios ajenos que aplaudieron sus acciones.

“Mis respetos para tu manera de pensar tan madura y extraordinaria”; “Si todos, toditos, los papis pensaran, así como tú créeme que no existiría niño con problemas por la separación de sus papás y demás problemas que los pequeñitos cargan por la mala comunicación entre papás”; “Pocos hombres saben reconocer y apreciar lo que la mujer hace por ellos durante la relación y que no se les olvida que antes que todo es la madre de sus hijos. ¡Es gratificante ver como has crecido como persona y laboralmente sin perder el piso! Eso te hace aún más grande”, son algunos de los comentarios.
Relacionados:
EntretenimientoHistorias viralesParejasFacebook

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD