Tiktoker señala que las narices de las princesas Disney mandan mensaje dañino a las niñas

Las cintas Disney forman parte de millones de personas, especialmente las de las princesas, quienes han encantado con sus historias a lo largo de las décadas.

Si bien se pensaría que el diseño de cada una es perfecto para una internauta esto no resultó ser así, pues encontró un "enorme error" en sus rostros que pocos habían notado.

Comparación entre narices de princesas Disney y villanos crea polémica en TikTok

Estas jovencitas inspiradas en los cuentos de hadas se caracterizan por tener rostros con facciones alargadas y afiladas, pero sus narices aunque parece que no tienen nada de malo, podrían causar inseguridades en las niñas más pequeñas.

Así lo dio a conocer la usuaria @gangbanger_0, quien se aseguró en dar a conocer que todas las princesas Disney poseen narices delicadas, esbeltas y respingadas.

Por el contrario cuando se habla de los villanos de la franquicia como Úrsula, Jaffar, Cruella de Vil, Lady Tremaine o Maléfica, ellos tienen esta parte del cuerpo muy diferente, es decir grandes, alargadas y a menudo aguileñas.



Dicho esto se interpreta que las princesas únicamente tienen este tipo de narices diminutas, mientras que los antagonistas de ambos géneros pueden ser identificados por ser narizones y con una apariencia poco agraciada.

Para la internautas esto podría "confundir a una niña" pues impone un estándar de belleza a las menores de edad, mencionando indirectamente que las mujeres "bonitas" deben tener ese tipo de nariz, mientras que los villanos poseen una "diferente" al igual que los hombres de las historias, quienes sí pueden tener diversos tamaños y formas en esta parte de rostro.

Tras hacer la comparación entre imágenes de las princesas y villanos, el clip de TikTok se volvió extremadamente viral al acumular 5.3 millones de vistas.

Usuarios de TikTok agradecieron por visivilizar el problema que creó Disney

En los comentarios miles de personas aseguraron quedar más que sorprendidas y otras, agradecieron por hacer esta verdad visible, pues en su niñez sufrieron inseguridades debido a su nariz y cómo las plasmó Disney en sus cintas.

"Toda mi vida he sido fan de Disney y jamás lo vi, lo peor es que es cierto", "Me di cuenta de esto como niña y yo lo odiaba. ¿por qué sólo podía encontrar mi forma de la nariz en un villano?", "Gracias por decirlo, yo lo viví y fue horrible", "Nunca lo noté y si no lo hubieras dicho menos, mi vida no será la misma" y"Qué verdad tan cruda, Disney es cruel a veces", es la manera en que reaccionaron.



A raíz de que surgió este tema otra chica llamada @robinreaction, que también comparó fotos de Disney, aseguró que a pesar de que este estilo minimalista predominó mucho tiempo ahora las cosas comienzan a cambiar un poco, pues los ejemplos más claros son Mirabel y Moana, dos personajes con narices más redondas y realistas.

¿Tú que piensas acerca de este tema tan controversial? No olvides decirnos en los comentarios.

