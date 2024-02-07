Princesas de Disney

Joven es idéntico a todos los príncipes de Disney: Internautas ya lo quieren en un 'live action'

Internet encontró al joven ideal “para todos los ‘live action’” de las películas de Disney, pues es igualito a sus personajes.

Por:
Ericka Chavez.
Los personajes de Disney son fuente de inspiración para un sinfín de personas en Internet. Así, nos encontramos con ilustraciones que buscan retratarlos como si fueran de carne y hueso, teorías que los conectan y hasta quienes proponen a celebridades para los ‘live action’ de las populares películas.

De todos ellos, un joven está llamando la atención en redes sociales por una peculiar característica: se puede hacer pasar por prácticamente todos los príncipes de los cuentos de hadas. Conoce su caso.

Jock, el joven viral por su parecido con los príncipes Disney

Casi no habla en sus videos ni comenta sobre vida personal, pero Jock (‘@jok99’ en TikTok o ‘@j99k_’ en Instagram) acumula miles de seguidores en ambas redes sociales.

¿La razón? Su increíble talento para el ‘cosplay’, o el arte de caracterizarse como un personaje de una película o serie.

En su caso, quizás lo más impresionante es que parece tener el físico ideal para convertirse en prácticamente cualquier príncipe de Disney.

@jok99

(فلين رايدر) الحقيقي 😂👋اي لقطه احله +تعالو انستا نزلت كل الاجزاء 🤩#فلين_رايدر #الامير_جوك #جوك #flynnrider

♬ origineel geluid - 🇳🇱🇳🇬


En diversos videos, lo mismo se le ve como Flynn Rider (de ‘Enredados’ o ‘Tangled’), el príncipe Eric (de ‘La Sirenita’), el príncipe Naveen (de ‘La princesa y el sapo’), Aladdin y hasta Tarzán.

@jok99

قلدت الامير حبيب حورية البحر 😁شنو رأيكم بالفيد؟

♬ Kingdom Dance - From "Tangled"/Score - Alan Menken

Incluso, se ha puesto en la piel de otros personajes de Disney, como el Capitán Jack Sparrow.

@jok99

(جاك سبارو ) تخيلو 4 ساعات متواصله يله كملت الفيديو 🥹رأيكم بالفيديو 🫶🏻تعالو انستا سوو تاغ لجوني ديب خلي يشوف الفيديو 🥲#الامير_جوك #جوك #jacksparrow

♬ Pirates Of The Caribbean - Main Theme - He's A Pirate - Geek Music


Para darle un toque más realista a sus caracterizaciones, el joven también se viste como dichos personajes e imita sus gestos en ciertas escenas.

Sus videos acumulan miles de reproducciones (algunos incluso llegan a los millones) y lo han convertido en toda una sensación en redes sociales.

@jok99

(الامير ناڤين) 😂🤣منو شايف الفلم +يا لقطه افضل 😁تعالو انستا ما بقه شي على المليون ☺️#جوك #فلين_رايدر #الامير_جوك #علاء_الدين #الامير_إيرك #شبيه_فلين_رايدر #إيرك #الامير_ناڤين

♬ Kingdom Dance - From "Tangled"/Score - Alan Menken


Pese a la popularidad que ha ganado en plataformas digitales, Jock parece preferir el anonimato: apenas y menciona que su nombre, se sabe que es iraquí y, según afirma, también es pintor, actor, diseñador, imitador de voz, entre otros talentos.

Internautas reaccionan a caracterizaciones de Jock como príncipes Disney

Tal como se mencionó, los videos de Jock han alcanzado a millones de personas en redes sociales, incluso más allá de las fronteras y rompiendo las barreras del idioma.

Así, se ha hecho de cientos de miles de fans, quienes aseguran que es “igualito” a los príncipes que interpreta.

“Las expresiones son idénticas”, “Eres como la caricatura”, “Sus expresiones faciales son lo mejor”, “Es genial, aunque no entiendo el idioma”, “El del príncipe Eric es realmente bueno”, “Es igualito a los personajes”, “Sus interpretaciones son perfectas”, han sido algunos de los comentarios.
@jok99

(علاء الدين) سويت علاء الدين شكد تنطون شبهي منه تعالو انستا نزلت صور علاء الدين #جوك #فلين_رايدر #الامير_جوك #الامير_إيرك #علاء_الدين

♬ Kingdom Dance - From "Tangled"/Score - Alan Menken


En ese sentido, más de una persona ha pedido que se le considere para un ‘live action’ de los tantos que Disney desarrolla:

“¡Exijo un ‘live action’ con él”, “Sirve para el ‘live action’”, “Él tiene que ser el príncipe de todos los ‘live action’ de Disney”.


Otros mensajes en sus redes sociales dejan ver que en el camino Jock parece haber robado más de un corazón:

“¿Será este mi ser amado?”, “¿Acaso este es el hombre más hermoso del mundo?”.


Cuéntanos en los comentarios a príncipe de Disney crees que Jock se parece más.

