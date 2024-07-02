¿Riley es la mamá de Andy en 'Toy Story'? Las pistas que conectan ambas películas, según fans

Video A-113: La verdad tras el misterioso código que aparece en las películas de Disney-Pixar

El universo de Disney Pixar está lleno de secretos y conexiones ocultas que han fascinado a los seguidores del estudio durante años. Cada nueva película de animación que se estrena invita a los fans a buscar referencias y guiños a otras producciones.

En esta ocasión, una teoría llamó la atención de muchos espectadores: se trata de la posible conexión entre ‘Intensamente’ y la saga ‘Toy Story’.

El increíble parecido entre Riley de 'Intensamente 2' y la mamá de Andy de 'Toy Story'

Tras el estreno de ‘Intensamente 2’, en TikTok surgió una hipótesis bastante alocada que sugiere que Riley es en realidad la mamá de Andy. Esta suposición se basa en varias observaciones y detalles sutiles presentes en ambas franquicias.

Ambos personajes se parecen mucho físicamente. Imagen Disney Pixar



Uno de los puntos que destacan en dicha teoría es el increíble parecido físico entre la adolescente y la Sra. Davis. Ambas tienen piel clara, ojos azules y el cabello corto y rubio. Esta similitud ha llevado a muchos a preguntarse si podrían estar relacionadas de alguna manera.

Otro elemento que supuestamente refuerza la teoría es un curioso cameo en donde se puede ver brevemente a Lenny, los binoculares que pertenecen a Andy en ‘Toy Story’. Este detalle, aunque pequeño, ha sido suficiente para hacer conjeturas sobre el posible vínculo.

Binoculares de Toy Story en Intensamente 2 Imagen Walt Disney Pictures

Aparte de esta escena, hay otra en la que vemos uno de los recuerdos de Riley y nos revela que cuando era pequeñita asistió a Sunny Side, la misma guardería que aparece en ‘Toy Story 3’.

Riley asistió a la guardería de 'Toy Story' Imagen Walt Disney Pictures

Sin embargo, no todos están convencidos con la loca teoría. Una de las principales objeciones es la diferencia temporal entre las dos historias: ‘Toy Story’ se desarrolla en 1995 (el mismo año en que se estrenó), mientras que ‘Intensamente’ está ambientada en una época mucho más reciente, en 2015. Esta diferencia de 20 años plantea dudas sobre si Riley es la mamá de Andy.

Otras teorías sobre la mamá de Andy

Durante años, la identidad de este personaje ha sido objeto de especulaciones. La más popular sugiere que ella podría ser Emily, la antigua dueña de Jessie, la vaquerita de ‘Toy Story 2’. Los defensores de esta tesis señalan que Andy tiene un sombrero rojo con una línea blanca, similar al sombrero de Jessie, lo que podría indicar una conexión entre ambas mujeres.

Otra de las teorías dicen que la mamá de Andy es Emily, la dueña de Jessie, la vaquerita. Imagen Disney Pixar

Otra teoría sugiere que la mamá de Andy y Boo, la pequeña niña de ‘Monsters Inc.’, son la misma persona. Esto surge porque algunos curiosos notaron ciertas similitudes en la decoración de las habitaciones de ambas, lo que ha llevado a especular sobre una posible relación. Esto ha sido refutado debido a la diferencia en el color de cabello: Boo tiene el cabello negro, mientras que la mamá de Andy es rubia.

Otra especulación pone en la mira la conexión que podría haber entre la mamá de Andy y Boo de 'Monsters INC'. Imagen Disney Pixar