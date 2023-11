¿Cuáles películas de Disney van a fracasar y cuáles serán un éxito en 2024? Tiktoker responde

Este año, aunque 'La Sirenita' estuvo envuelta de polémica, terminó recuperando su inversión, pero no fue el hitazo que la gente esperaba. De hecho, muchos esperaban que la controversia de Halle Bailey se convirtiera en boletos de cine, pero no sucedió, pues se sabe, según el influencer, que mucha gente no fue a ver la cinta por ella, lo mismo que posiblemente suceda con Rachel Zegler, sobre todo porque 'La Sirenita' es una marca mucho más popular que la de 'Blanca Nieves'.