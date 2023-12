Niño reacciona a la escena más triste de 'Toy Story 2' y las redes se conmueven con él

'Toy Story' es sin duda una de las franquicias de Disney más queridas por el público debido a sus personajes, trama y humor; no obstante, la segunda entrega contiene una escena tan triste que es imposible de ver sin llorar, nos referimos al abandono de Jessie.

Mamá muestra la reacción de su hijo al ver la ecena más triste de 'Toy Story 2'

Muchos fans recuerdan a la perfección cuando la vaquerita pelirroja le cuenta a Woody sobre su antigua dueña Emily, quien cuando era pequeña adoraba jugar con ella, pero al crecer, se olvidó poco a poco de ella hasta que decidió regalarla para la caridad, lo cual le rompió el corazón a la muñeca.

Precisamente en esta escena fue cuando una mamá decidió dejar inmortalizada la reacción de su hijo pequeño, quien estaba disfrutando de dicha cinta por primera vez.

La usuaria Moreno Joan (@morenojoan8), subió a su cuenta de TikTok el pasado 10 de noviembre cómo su nene se encontraba en su cuarto disfrutando del largometraje, pero al llegar a la escena donde Jessie cuenta su pasado, todo cambió.

Mientras sonaba la canción 'Cuando ella me amaba', la cual acompaña esta parte, el pequeño no pudo evitar llorar de inmediato.



Sus lágrimas comenzaron a caer sobre su rostro y cuando su mamá le preguntó la razón por la cual estaba llorando dijo "por Toy Story", lo cual enterneció a la mujer.

A pesar de que ella trató de consolar a su hijo, este no pudo dejar de sentirse triste y continuó con los ojos humedecidos mientras veía todo lo que vivió Jessie al estar con Emily.

El clip titulado "Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, estaríamos en un mundo mejor", fue reproducido más de 5 millones de veces volviéndose tendencia.

Así reaccionó Internet a las lágrimas del pequeño cuando abandonan a Jessie la vaquerita

En la sección de comentarios, los mensajes para consolar al niño fueron notorios y expresaron que es algo por lo que todos deben pasar.

"Mi trauma cinematográfico", "Todos alguna vez fuimos este niño, solo quiero abrazarlo sí se siente feo ver esto cuando uno es morrito", "Me muero su puchero me llegó al corazón", "Esa canción y escena destruye a cualquiera", "Tranquilo nene, no fuiste el único que lloró en ese capítulo, y en toda las pelis de Toy Story" y "¿Es que quién no llora con esa escena tan desgarradora?", es lo que expresaron.



Otros más no tardaron en sentirse identificados con la niño, pues admitieron que pese a su mayoría de edad, aún siguen llorando como él cuando ven esta escena en especial.

"Yo así a mis 22 años", "Tranqui que yo también lloro", "Tan yo, a mis 16 años jaja", "Las películas infantiles son tan duras. Sigo llorando y tengo 33 años", "Me dieron ganas de llorar con solo oír la canción","Todos tenemos este trauma de llorar y lo volví a hacer solo de ver el video", Me identifico contigo, también me pongo así aquí" o "Soy ese", fueron otros.



¿Tú con cual escena de Disney lloras de esta manera? Dinos en los comentarios.

