¡Estuvo cerca! Perrito cae de una azotea y lo salva un inflable: “Ni Mufasa tuvo esa suerte”

Lo que comenzó como una travesura pudo haber terminado en una tragedia, al menos no para este perrito, que se salvó de una lesión severa (o incluso de morir) gracias a un inflable.

Perro cae de azote y se salva gracias a una alberca inflable

En TikTok se ha hecho viral un video que dura más de 5 segundos, en el que podemos apreciar el momento en el que dos ‘lomitos’, como le suelen decir a los perros en Internet, empujan por accidente a otro desde una azotea.

En el video, que fue captado por las cámaras de seguridad del domicilio de estos animales, aparece un perro café asomándose por la azotea, ocupando lo que parece ser su casa para tener un mejor rango de visión de su vecindario, pero dos perros más grandes llegan de manera inesperada y lo empujan.

Aunque muchos pensarían que la historia del perrito café terminaba ahí, afortunadamente sobrevivió gracias a que había una alberca inflable justo en el punto donde cayó, sorprendiendo a los usuarios de esta red social.



El video que compartió el usuario @fara10935 ya cuenta con 12 millones de reproducciones y 1.5 millones de likes, además de miles de comentarios de usuarios que quedaron asombrados con la suerte del perro, aunque otros creen que ha pasado en más de una ocasión.

Internautas reaccionan ante la caída de un perro de una azotea: “Se convirtió en gato por unos segundos”

El perfil de TikTok donde se subió este video se dedica a compartir otros contenidos virales, por lo que no tenemos más información sobre la vida de estos perritos, pero varios usuarios tienen la idea de que no es la primera vez que ocurre, ya que la alberca inflable está ubicada en un lugar poco común, por lo que los dueños de esta manada pudieron optar por esta medida de seguridad.

“Perro salchicha descuido”, “La alberca es un signo de que no es la primera vez que pasa”, “¿Nadie va a hablar de que los otros perros lo intentaron asesinar?”, “No quiero ni imaginar cómo hubiera quedado si no estuviera la piscina”, “Los otros perros al ver que no murió: ‘bromita’”, “Yo creo que ha pasado más de una vez”, “Intento de asesinato fallido captado en cámara”, “Fue plan con maña”, “El verdadero ‘señor, me has mirado a los ojos’”, “Se convirtió en gato por unos segundos” y “Ni siquiera Mufasa tuvo esa suerte”, fueron algunos de los comentarios.

¿Crees que no es la primera vez que los perros avientan al otro lomito de la azotea? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.