Mujer china hereda fortuna millonaria a sus mascotas y abre debate sobre humanizar a los animales

La anciana aseguró que sus hijos la habían abandonado, aún estando enferma

Tania Caballero.
Liu (apellido), una anciana en Shangai, China se volvió viral luego de que decidiera dejarle su fortuna, valuada en 2.8 millones de dólares, a sus perros y gatos, en vez de a sus hijos.

¿Por qué la mujer mayor tomó la decisión de dejarle su herencia a sus mascotas?

Según el portal 'The Independent', la mujer aseguraba que mientras sus mascotas le hicieron compañía durante muchos años, sus hijos, por otro lado, y ya siendo adultos, la habían abandonado completamente, pues no la visitaban nunca.

El testamento original fue cambiado por la adulta mayor al ver que sus vástagos nunca cambiaron su actitud y la dejaron vivir sola su vejez, incluso sabiendo que estaba enferma.

¿Cómo se aseguró la mujer de que su fortuna sería entregada a sus mascotas?

Ya que no pueden administrar su propia fortuna, los perros y gatos que ahora son ricos, cuentan con una clínica veterinaria local que fue designada para guiar y designar sus millones, sin embargo cuentan con varios desafíos, ya que el heredar a mascotas no es legal en China.

Chen Kai, funcionario de la sede del Centro de Registro de Testamentos del país en Beijing, reveló al 'South China Morning Post' que le aconsejaron a Liu que designara a una persona de su confianza para supervisar a la clínica veterinaria y garantizar el cuidado de sus mascotas.

En los Estados Unidos y otros países, la situación es similar, ya que las mascotas se consideran propiedad y parte de patrimonio de una persona, por lo que legalmente no se puede dejar dinero o bienes a un animal en el testamento. Sin embargo, se puede nombrar a alguien como tutor de la mascota (un beneficiario) a quien puede dejarle a su mascota cuando fallezca e incluir instrucciones específicas que el tutor debe seguir con respecto al cuidado de su mascota.

Otros millonarios le han dejado también su fortuna a sus mascotas

Cada vez es más común saber de este tipo de historias en redes sociales, lo que lleva a cuestionar el trasfondo ético del abandono de las personas de la tercea edad, quienes deciden dejar su patrimonio a sus animales domésticos.

Uno de los casos fue el de la magnate hotelera Leona Helmsley, quien le dejó a su perro maltés Trouble 12 millones de dólares tras su fallecimiento en el 2007.

Debido a las críticas y la atención mediática de este caso, un juez redujo esta cantidad a 2 millones.

Otra situación similar sucedió con el pastor alemán Gunther IV, quien fue considerado por el libro de los 'Recórds Guiness' como uno de los perros más ricos del mundo, pues heredó la fortuna multimillonaria de la condesa alemana Karlotta Liebenstein, historia que trascendió tanto que se convirtió en una serie documental de Netflix llamada 'Gunther's Millions'.

Gunther's millions
Gunther's millions
Otro caso más fue el del diseñador de moda Alexander McQueen, quien asignó una parte de su patrimonio de 20 millones de dólares a sus perros en 2010.

Estas y otras historias están documentadas en una cuenta de Instagram llamada 'Rich Dogs Of Instagram'.

¿Por qué la historia de la mujer que le dejó su herencia a las mascotas provocó debate en redes sociales?

La historia de Liu hizo que varios internautas se cuestionaran sobre las dinámicas familiares y abrió debate sobre la humanización de las mascotas.

"Pensé que esto sólo pasaba en las películas", "Ella está en lo correcto. Yo hubiera hecho lo mismo", "Bien por ella", "Su dinero, su decisión. Y tal vez recibió más amor de sus mascotas", "Totalmente de acuerdo, si tus hijos no se tomaron la molestia de preocuparse por ti, ¿por qué deberías de dejarles algo?", "Muy mala desición. Debió dejarles su legado a sus hijos", "¡Basta de humanizar a las mascotas!", "Si arrastras humanos al mundo sin su consentimiento solo para cumplir tu deseo de reproducirte, entonces les debes una, ellos no te deben nada", "Las mascotas jamás te darán las mismas satisfacciones que los hijos", "Cosas como esta son probablemente algunas de las razones por las que los hijos de esta mujer ya no le hablaban", "Todos dicen: 'bien por ella'. ¿Nadie pensó que posiblemente ella también descuidó a sus hijos?", opinaron algunos.


¿Y tú qué opinas?

EntretenimientoChinaMascotasAnimales

