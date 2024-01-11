Joven con epilepsia gana concurso de belleza, ¡y su perrito de servicio también es reconocido!

Video Él es Logan, el perro más famoso y valiente de TikTok: tiene misiones en mar abierto

Una joven estadounidense se ha hecho viral en TikTok después de ganar un concurso de belleza, pero lo que llamó la atención es que durante todo el certamen estuvo acompañada de Brady, su perro de asistencia, ya que esta chica padece epilepsia.

Joven con epilepsia gana concurso de belleza, ¡y la coronan junto a su perro de asistencia! Imagen Instagram @ali_appleby_

Joven con epilepsia gana concurso de belleza en Estados Unidos

Allison Appleby es una joven que padece epilepsia y desde hace 2 años cuenta con un perro de apoyo emocional (o de servicio). En 2022, la adolescente, de 17 años, fue la ganadora del concurso de belleza Miss Dallas Teen USA y en la coronación estuvo acompañada por el lomito.

Después de que fuera diagnosticada con epilepsia, a Allison se le asignó un perro de apoyo, un Golden Retriever llamado Brady, quien está entrenado para buscar su medicamento y la alerta cuando las convulsiones se avecinan.

Allison siempre está acompañada por Brady, quien también estuvo presente en el concurso de belleza y hasta en la coronación, donde el lomito también recibió una pequeña corona y acompaña a la joven durante su caminata de la victoria.

A pesar de que el video fue compartido el 18 de octubre de 2022 en la cuenta de TikTok @PageantQnA, nuevamente se hizo viral, ya que los internautas celebraron el triunfo de la joven, ya que usualmente no permitían a participantes con padecimientos de salud en ese tipo de eventos.

Allison Appleby habla en Instagram de su coronación y cómo ha cambiado su vida

A un año de haber ganado la corona de Miss Dallas Teen USA, Ali Aplleby, como se encuentra en redes sociales, ha continuado concursando en eventos deportivos de tiro al arco, tal y como lo ha compartido en Instagram, sin dejar a un lado a su compañero Brady.

“Hace un año me convertí oficialmente en Miss Dallas Teen (...) Definitivamente no tenía idea del impacto que tendría en la comunidad de perros de servicio y en la concientización sobre la discapacidad”, escribió.



Su coronación junto a Brady la llevó a las noticias internacionales, donde recibió muchos comentarios positivos, pero también tuvo que lidiar con mensajes de odio, amenazas y de personas que le llegaron a gritar en público.

Alison Appleby, a Sherman teenager diagnosed with epilepsy decided to prove everyone wrong by winning the Miss Dallas Teen pageant, and her service dog Brandy received a crown too.https://t.co/N48KGU2Tgo pic.twitter.com/V9Gqd7VcxW — Local Profile (@localprofiletx) October 14, 2022

“Por cada comentario de odio, hubo 100 positivos y alentadores. Lo más importante es que aprendí que no se pueden tomar en serio las opiniones de los demás. (...) En el momento en que aprendí a concentrarme en mí misma, perdí el estrés al que me aferraba. Gracias a los comentarios de odio tuve más confianza en mí misma, en cierto modo, les estoy agradecida”, añadió.



