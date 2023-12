Perrito se come la cena de Navidad mientras su familia intercambia regalos: “Fue el más feliz”

Navidad es la época ideal para pasar un buen rato en familia, comiendo algo rico e intercambiando regalos. La mayoría de las personas pone todo su esfuerzo para que ese día sea perfecto, aunque nunca faltan los imprevistos.

En su cuenta de TikTok, una joven mostró que su familia se quedó sin pavo para la cena navideña, ya que su perro aprovechó el descuido de sus dueños para entrar al comedor y degustar de los alimentos.

Perro se come la cena de Navidad de su familia: Aprovechó que estaban distraídos

En un video que no dura más de 16 segundos, la usuaria de TikTok @lucerotomanguilla compartió el momento en el que su familia está haciendo el intercambio de regalos.

Mientras una joven abre uno de los presentes, la familia se da cuenta que su perro Draco, de raza beagle, está sobre la mesa y comiéndose el pavo que tenían preparado para su cena navideña.

“Gracias Draco”, escribió la joven en su video que alcanzó 12 millones de reproducciones en un día.



Al final, una mujer agarra al perro, mientras que otra persona se lleva el plato con lo poco del pavo que dejó.

Lamentablemente, la chica no compartió qué ocurrió después con su cena navideña, pero los comentarios no se hicieron esperar, ya que algunos consideran que deben poner más límites a los perros, mientras que otros comenzaron a hablar mal de los lomitos y otros simplementes se divirtieron con la travesura del canino.

“Me parece muy desagradable que no le enseñen límites de forma sana a esos animales”, “Feliz Navidad para todos ustedes”, “Qué asco de personas que comentan que los perros ni deberían de existir”, “El perrito: ‘Ah, no hay regalo para mí, entonces no habrá pavo para ustedes’”, “El estómago de un beagle no tiene límites” y “Adiós recalentado”, fueron algunos de los textos que recibió.

Perrito se vuelve viral en TikTok al abrir su regalo de Navidad

Tal y como ocurrió el año pasado, Tomás se volvió viral en su cuenta de TikTok @tomasito0120 al abrir su regalo durante el intercambio familiar.

Tomás, quien se encuentra acomodado en una silla, se acerca a su dueña para tomar su bolsa de regalo, pero al no poder sacar lo que lleva dentro, se acerca la mujer y le ayuda a conseguir un peluche de un muñeco de jengibre.

Los internautas quedaron encantados con la reacción del lomito, ya que parece que fue a pesumir a toda su familia lo que había conseguido esta Navidad.

Pero la historia no acabó ahí. Un usuario preguntó sobre el regalo que recibió Samantha, la ‘hermana’ de Tomás, quien consiguió el mismo peluche, pero no demostró gran entusiasmo por el presente.

“El mismo regalo para evitar peleas”, “Ella quería joyas”, “En mi casa el perro fue quien tuvo más regalos”, “Samantha tipo: ‘lo que importa es el detalle’”, “Mil gracias por tratarlos como se debe”, “Yo estoy aplaudiendo mientras veo el video” y “Creo que no le gustó su regalo”, fueron algunos de los textos que recibió el video del intercambio.



