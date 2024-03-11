Joven rescata a un perrito y resulta que es un coyote: "Nunca dejó de ser salvaje"
Marian Vazquez crió al coyote junto a sus otros perros, pero llegó un momento en el que ya no pudo cuidarlo como se debe y en TikTok explicó qué fue lo que hizo.
El abandono animal es un problema muy serio alrededor del mundo, por lo que muchas personas han promovido la adopción en lugar de comprar un cachorro, tal y como le ocurrió a esta mujer, quien rescató a un ‘lomito’ de la calle sin imaginar que en realidad era otro animal.
Mujer cuida a un cachorro pensando que es un perro; resultó ser un coyote
A través de una de sus cuentas de TikTok, Marian Vazquez Alarcón compartió una serie de imágenes del día que encontraron al cachorro, teniendo todo el aspecto físico de un perro de dicha edad, por lo que decidió criarlo en su hogar junto a sus otros lomitos.
Pero las sospechas comenzaron cuando se dieron cuenta de su gran gusto por la carne, en especial el pollo. Conforme fue creciendo, su familia se percató que no lucía como un perro, a pesar de que ya se sabía varios trucos.
“Aunque fue criado entre perros, nunca dejó de ser salvaje”, dijo en el vídeo que alcanzó más de 19 millones de reproducciones.
En otro clip mostró más imágenes junto al coyote, explicando nuevamente que pensaron que se trataba de un perro mestizo.
Tras hacerse viral, los internautas pedían saber lo que pasó con el coyote, ya que no aparecía más en sus redes sociales, por lo que abrió otro perfil llamado ‘CAMILO.el.niño.de.los.animales’ para compartir toda la información relacionada con dicha mascota.
¿Qué ocurrió con el coyote? Joven explica qué pasó con él
En otro video de su nuevo perfil, Marian explica que el animal creció demasiado y ya no podía tenerlo en su hogar, además de su naturaleza salvaje que se hizo cada vez más notable.
“Es un animal salvaje que necesitaba muchas cosas. Me tuve que poner en contacto con PROFEPA, el más cercano que tenía era en Coatzacoalcos (Veracruz, México)”, expresó.
Una vez que se comunicó con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Marian les dio toda la información que tenía del coyote y comenzaron a investigar sobre lugares donde podría crecer en paz.
“Encontraron la unidad de Manejo Ambiental, la dueña vino personalmente a buscar al coyote. Esta es una foto del último día (que estuvo en su casa), muy guapo”, expresó.
Tras el traslado, las personas encargadas de su cuidado le mandaron fotos de su nuevo hogar, donde también les donaron una coyote. El objetivo principal es que ambos animales pueden reintegrarse a su hábitat natural.
Ante la lluvia de comentarios, la joven respondió a un usuario que pidió que le compartiera el día a día del coyote, reiterando una vez más que ya no lo tiene, dando información importante sobre este animal en México.
