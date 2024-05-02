Papá no puede acompañar a su hija en su XV años y ella le da una gran sorpresa en su trabajo

Video Papá no puede ir a la fiesta de XV años de su hija y ella llega de sorpresa a su trabajo

Cumplir 15 años suele ser un momento muy especial para los jóvenes, e n especial para las mujeres latinas, quienes suelen celebrar ese día con una gran fiesta, donde el vals, el pastel y el vestido de princesa son elementos emblemáticos.

Aunque este momento, en ocasiones, no suele salir como se planea, ya que no todas las personas importantes pueden estar presentes, tal y como le ocurrió a una joven mexicana cuyo padre no pudo asistir a su fiesta de XV años.

Quinceañera sorprende a su papá en el trabajo en Torreón, México

En la ciudad de Torreón, Coahuila, México, se viralizó un video en redes sociales, que muestra un tierno momento entre padre e hija.

El padre de la joven no pudo asistir a la fiesta, así que fue a visitarlo a su trabajo. Imagen Creada con Inteligencia Artificial



En el clip, una joven quinceañera pasea por las calles en una limusina, acompañada de sus amigos. Pero lo que hace que este momento sea especial es que se baja del vehículo y llega al trabajo de su papá, quien no pudo asistir a su fiesta de XV años.

El padre de la festejada, quien se identifica en Facebook como Zurdo Gómez, trabaja en una gasolinera ubicada en el poniente de Torreón, Coahuila, por lo que varias personas fueron testigo del emotivo momento entre ambos.

En su encuentro, ambos se abrazan y comparten palabras al oído mientras los amigos e invitados de la chica permanecen en el vehículo, grabando y tomando fotos.

“Mi niña vino a verme a la gasolinera el día de su quinceañera”, escribió el señor, colocando un emoji de un corazón y un rostro con los ojos llorosos.

El video generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos expresaron admiración por el gesto de la joven, mientras otros se preguntaron por qué el papá no había podido asistir a la fiesta.

“Sobrino, me hizo llorar… muchas felicidades”, “Es el reflejo de todo lo bueno que haces por tu hijos”, “Qué bonito”, “Faltó que bailaran el vals”, “Te amo muchacha que fue a ver a su padre en el día de su fiesta de XV años”, “¿Por qué el señor no fue a la fiesta?” y “Desgraciadamente, a veces tenemos patrones que no les importa que tengas compromisos especiales y te hacen ir a trabajar”, fueron algunos de los textos que recibió.

¿Por qué el señor no pudo asistir a la fiesta de XV años de su hija?

Tras la serie de mensajes que recibió la publicación de Zurdo Gómez, quien incluso tuvo que limitar los comentarios, ya que las personas no dejaban de preguntar por qué no había asistido a la fiesta.

Aly, la quinceañera, explicó por qué su padre no pudo asistir a su fiesta. Imagen Facebook zurdo.gome.52



Después de que los internautas comenzaron a especular sobre la ausencia del señor, como que no le habían dado permiso en su trabajo, fue su hija, la joven Aly López, quien resolvió el misterio.

Después de que un usuario preguntó si no le habían dado permiso en la gasolinera para asistir a la fiesta de su hija, Aly contó que su ausencia se debió a problemas familiares.