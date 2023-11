"Mi último día en la Tierra": Joven hace llorar a TikTok con la triste despedida a su perrito antes de morir

Joven hizo llorar a TikTok con el video en el que documentó la triste despedida a su perro, compartiendo de principio a fin cómo fue el último día en la Tierra de Trompas.

Joven conmueve al publicar video del último día en la Tierra de su perrhijo, Trompas

En la famosa plataforma rápidamente se viralizó la historia de Trompas, un perrito de 11 años, con problemas en el corazón que le provocaban convulsiones y fallas en el hígado por las que su dueña tuvo que tomar la dura decisión de despedirlo.

El emotivo video es narrado en primera persona supuestamente por Trompas, quien cuenta que en su último día en la tierra salió temprano, como siempre, a su primer paseo donde pudo despedirse de algunos de sus amigos.

"Hola, mi nombre es Trompas y así fue mi último día en la Tierra. Primero despedí a mi mamá y dimos el paseo de la mañana, en el parque me encontré a unos amiguitos, nos olfateamos los traseros y aproveché para despedirme de ellos", se escucha en la narración.



De regreso a casa, dieron detalle, su ‘mamá’ le colocó un pañal pues ya tenía incontinencia, le dio de comer su platillo favorito, sopa con mucha carne, tal como se lo prometió, y después de tomar su medicamento hizo una siesta, para luego continuar con la despedida a familiares.

“Después de mi medicamento me pude echar una buena siesta. Mi mamá salió temprano de trabajar hoy para estar conmigo y me puso bien guapetón. Me dijo que hoy iba a ver a personas muy importantes hasta me puso mi pañoleta favorita, mi abuelita llegó después y también nos despedimos”, compartió, Trompitas.



La despedida incluyó también a los vecinos que lo conocieron desde más de una década atrás, caminó por cada rincón del barrió que lo vio crecer y dejó la tierra para reencontrarse con “seres especiales” en el cielo.

"Llegó el momento de dar mi último paseo y me encontré a algunos vecinos que me quieren mucho y se pusieron tristes, caminé un rato por el barrio donde estuve 11 años, después de despedirme de todos, me di cuenta de que mi mamá tenía razón, hoy volví a ver a personas muy importantes y que extrañaba mucho. No te preocupes, mami, yo te espero aquí con mi abuelito, te amo mucho", finaliza.

Despedida a perrito Trompitas desata debate en redes sociales

Los usuarios de TikTok no se mostraron ajenos a la dura despedida a Trompitas y a través de un mar de comentarios compartieron que no pudieron contener las lágrimas con la historia, aunque muchos otros se mostraron en contra de la decisión de la joven pues opinan que aún no era el momento.

“Aquí los que lloramos”; “Ya no sufres más Trompas, juega sin dolor en el cielo de los perritos”; “No sé, no era su momento”; “Si comía y caminaba, ¿por qué?”; “Siento que es la mayor traición a un ser inseparable, los perros están con nosotros hasta el final, deberíamos de hacerlo igual”, son algunos mensajes a los que la joven respondió: “Sus riñones no funcionaban, tenía un tumor en la próstata, su hígado fallaba y no podía comer, tenía mucho dolor por lo que le daban medicamentos”.



Sin embargo, muchos usuarios le expresaron apoyo y condolencias, sugiriéndole que no pusiera atención a las críticas pues solo ella sabía lo que había pasado y no tenía por qué dar explicaciones.