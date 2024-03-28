Película 'Pasajeros' en la vida real: astronautas ya podrán hibernar para hacer viajes espaciales

Video NASA revela impresionantes sonidos de los rincones del universo: así suena la ‘mano de Dios’

En la película 'Passengers', protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt, nos sumergimos en un viaje espacial a bordo de la nave Ávalon. Esta nave transporta a 5 mil personas desde la Tierra hacia un planeta distante, pero un mal funcionamiento inesperado despierta a dos pasajeros 90 años antes de lo previsto.

La hibernación en viajes espaciales: Inspiración de ciencia ficción a realidad

Aunque la película se basa en la ciencia ficción, la tecnología de hibernación que presenta no está tan alejada de la realidad como podría parecer. Investigadores y científicos están trabajando en técnicas de sueño prolongado para enfrentar los desafíos de los viajes espaciales de larga duración.

Hibenación en nave espacial



Aquí exploramos cómo la hibernación podría ser clave para los viajes interplanetarios:

1. El Desafío de los Viajes Espaciales

La falta de gravedad y la exposición a la radiación prolongada en el espacio pueden causar problemas de salud en los astronautas, como pérdida de masa ósea, atrofia muscular y cambios en el sistema inmunológico. La hibernación podría ser la solución.

Un detalle preciso que la película 'Pasajeros' añade es que cuando los pasajeros se despiertan de la hibernación, están extremadamente cansados. Esto se debe a que el cuerpo no entra en el estado REM del sueño profundo durante la hibernación. Por lo tanto, aunque no duermen, su metabolismo está ralentizado.

Película Pasajeros

2. La Tecnología de Hibernación

En la película, los pasajeros son colocados en cápsulas de hibernación durante los 120 años del viaje. En la vida real, ingenieros como John Bradford de Spaceworks Enterprises están investigando cómo poner a los astronautas en un estado de estasis o hipersueño durante vuelos espaciales más cortos, como un viaje a Marte de seis a doce meses.

La tecnología se basa en un proceso llamado hipotermia terapéutica, que se utiliza en hospitales para casos de paro cardíaco y lesiones cerebrales traumáticas. En este proceso, la temperatura corporal se reduce en alrededor de 10 grados, disminuyendo el metabolismo humano en aproximadamente un 70% y reduciendo el consumo de oxígeno. Aunque actualmente se aplica solo por unos pocos días, los científicos están trabajando para extenderlo a meses.

La hibernación podría ser crucial para los viajes espaciales más allá de nuestro sistema solar. Además de ahorrar recursos y proteger contra la radiación, podría proporcionar tiempo crítico para tratar emergencias médicas en el espacio.

Película 'Passengers'

Harvard revela fármaco de suspensión animada que imita la hibernación

Investigadores del Instituto Wyss para la Ingeniería Biológicamente Inspirada de la Universidad de Harvard han informado sobre las pruebas exitosas de un fármaco de suspensión animada que podría salvar potencialmente millones de vidas al imitar los beneficios metabólicos de la hibernación.

En un artículo publicado en la revista eLife, el equipo de investigación detrás de las pruebas exitosas del fármaco SNC80 afirma que aún queda trabajo por hacer antes de que algo similar pueda utilizarse en entornos clínicos.

El fármaco se basa en la idea de la hibernación, un estado en el que algunos animales reducen drásticamente su metabolismo y entran en un período de letargo. En el caso de los viajes espaciales, la hibernación artificial podría ser una solución para superar los desafíos de larga duración y los efectos adversos del espacio exterior.

Aquí están los aspectos clave de este avance:

1. Activación Artificial de la Hibernación

El equipo de Harvard identificó un grupo específico de neuronas en una región profunda del cerebro llamada área preóptica del hipotálamo. Estas neuronas están involucradas en la regulación de la temperatura corporal y el metabolismo durante la hibernación.

Sorprendentemente, lograron activar artificialmente estas neuronas en ratones utilizando ultrasonidos no invasivos a través de un casco especial.

2. Resultados en Ratones

Cuando se estimulaban, los ratones mostraban una disminución de la temperatura corporal de aproximadamente 3°C durante una hora. Además, su metabolismo cambió, utilizando solo grasas como fuente de energía, lo cual es una característica clave del estado de letargo. Sus ritmos cardíacos también disminuyeron en un 47%, todo esto mientras estaban a temperatura ambiente.

El equipo desarrolló un sistema de retroalimentación cerrada automática que mantenía a los ratones en el estado de letargo inducido si mostraban signos de calentamiento. Esto permitió mantener a los ratones en un estado similar a la hibernación durante 24 horas.

3. Perspectivas médicas y espaciales

La inducción de un estado similar al letargo podría tener aplicaciones médicas, como proporcionar más tiempo crítico para tratar condiciones potencialmente mortales como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Además, la naturaleza no invasiva de la técnica abre la posibilidad de desarrollar dispositivos de ultrasonido portátiles, como cascos, para situaciones de emergencia.

Este fármaco de suspensión animada desarrollado por Harvard podría revolucionar la medicina y la exploración espacial, ofreciendo nuevas formas de proteger la salud de los astronautas y pacientes en situaciones críticas.