Noticias virales

Película 'Pasajeros' en la vida real: astronautas ya podrán hibernar para hacer viajes espaciales

Harvard está desarrollando un fármaco que podría inducir a la hibernación como en la película 'Pasajeros', que protagonizaron Jennifer Lawrence y Chris Pratt en 2016, y sería un avance clave para los viajes espaciales en el futuro

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Tania Caballero's profile picture
Por:Tania Caballero
Video NASA revela impresionantes sonidos de los rincones del universo: así suena la ‘mano de Dios’ 

En la película 'Passengers', protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt, nos sumergimos en un viaje espacial a bordo de la nave Ávalon. Esta nave transporta a 5 mil personas desde la Tierra hacia un planeta distante, pero un mal funcionamiento inesperado despierta a dos pasajeros 90 años antes de lo previsto.

La hibernación en viajes espaciales: Inspiración de ciencia ficción a realidad

PUBLICIDAD

Aunque la película se basa en la ciencia ficción, la tecnología de hibernación que presenta no está tan alejada de la realidad como podría parecer. Investigadores y científicos están trabajando en técnicas de sueño prolongado para enfrentar los desafíos de los viajes espaciales de larga duración.

Hibenación en nave espacial
Hibenación en nave espacial
Imagen Imagen creada con IA


Aquí exploramos cómo la hibernación podría ser clave para los viajes interplanetarios:

1. El Desafío de los Viajes Espaciales

La falta de gravedad y la exposición a la radiación prolongada en el espacio pueden causar problemas de salud en los astronautas, como pérdida de masa ósea, atrofia muscular y cambios en el sistema inmunológico. La hibernación podría ser la solución.

Un detalle preciso que la película 'Pasajeros' añade es que cuando los pasajeros se despiertan de la hibernación, están extremadamente cansados. Esto se debe a que el cuerpo no entra en el estado REM del sueño profundo durante la hibernación. Por lo tanto, aunque no duermen, su metabolismo está ralentizado.

Película Pasajeros
Película Pasajeros
Imagen Netflix

2. La Tecnología de Hibernación

Más sobre Noticias virales

Este guardia real sorprendió al mundo por ser amable con las personas: sus videos son virales
3 mins

Este guardia real sorprendió al mundo por ser amable con las personas: sus videos son virales

Cultura Pop
Mexicano cancela su boda porque su novia no quiso ser la madrastra de sus hijos: desata debate
4 mins

Mexicano cancela su boda porque su novia no quiso ser la madrastra de sus hijos: desata debate

Cultura Pop
'Hermanos por accidente' y otros reencuentros de gemelos que fueron separados al nacer
5 mins

'Hermanos por accidente' y otros reencuentros de gemelos que fueron separados al nacer

Cultura Pop
Así se vivió el derroche y extravagancia en la boda de la pareja más rica de Asia (fotos y videos)
5 mins

Así se vivió el derroche y extravagancia en la boda de la pareja más rica de Asia (fotos y videos)

Cultura Pop
Esto ha costado (hasta el momento) la boda más lujosa de Asia: la celebración inició en marzo
4 mins

Esto ha costado (hasta el momento) la boda más lujosa de Asia: la celebración inició en marzo

Cultura Pop
Este veterinario podría ser el doble de Henry Cavill, ¡son idénticos! (Fotos)
2 mins

Este veterinario podría ser el doble de Henry Cavill, ¡son idénticos! (Fotos)

Cultura Pop
Gemelas fueron robadas al nacer y descubrieron la verdad gracias a TikTok: Así fue su reencuentro
2 mins

Gemelas fueron robadas al nacer y descubrieron la verdad gracias a TikTok: Así fue su reencuentro

Cultura Pop
Hombre reta a brujas de TikTok a que le echen maldiciones y esto fue lo que le pasó
3 mins

Hombre reta a brujas de TikTok a que le echen maldiciones y esto fue lo que le pasó

Cultura Pop
Influencer graba boda a la que fue invitada a pesar de que la novia pidió no hacerlo: desata debate en TikTok
5 mins

Influencer graba boda a la que fue invitada a pesar de que la novia pidió no hacerlo: desata debate en TikTok

Cultura Pop
En esta escuela pusieron a los alumnos a lavar los baños y trapear, ¿cómo reaccionaron los padres?
2 mins

En esta escuela pusieron a los alumnos a lavar los baños y trapear, ¿cómo reaccionaron los padres?

Cultura Pop

En la película, los pasajeros son colocados en cápsulas de hibernación durante los 120 años del viaje. En la vida real, ingenieros como John Bradford de Spaceworks Enterprises están investigando cómo poner a los astronautas en un estado de estasis o hipersueño durante vuelos espaciales más cortos, como un viaje a Marte de seis a doce meses.

La tecnología se basa en un proceso llamado hipotermia terapéutica, que se utiliza en hospitales para casos de paro cardíaco y lesiones cerebrales traumáticas. En este proceso, la temperatura corporal se reduce en alrededor de 10 grados, disminuyendo el metabolismo humano en aproximadamente un 70% y reduciendo el consumo de oxígeno. Aunque actualmente se aplica solo por unos pocos días, los científicos están trabajando para extenderlo a meses.

PUBLICIDAD

La hibernación podría ser crucial para los viajes espaciales más allá de nuestro sistema solar. Además de ahorrar recursos y proteger contra la radiación, podría proporcionar tiempo crítico para tratar emergencias médicas en el espacio.

Película 'Passengers'
Película 'Passengers'
Imagen Netflix

Harvard revela fármaco de suspensión animada que imita la hibernación

Investigadores del Instituto Wyss para la Ingeniería Biológicamente Inspirada de la Universidad de Harvard han informado sobre las pruebas exitosas de un fármaco de suspensión animada que podría salvar potencialmente millones de vidas al imitar los beneficios metabólicos de la hibernación.

En un artículo publicado en la revista eLife, el equipo de investigación detrás de las pruebas exitosas del fármaco SNC80 afirma que aún queda trabajo por hacer antes de que algo similar pueda utilizarse en entornos clínicos.

El fármaco se basa en la idea de la hibernación, un estado en el que algunos animales reducen drásticamente su metabolismo y entran en un período de letargo. En el caso de los viajes espaciales, la hibernación artificial podría ser una solución para superar los desafíos de larga duración y los efectos adversos del espacio exterior.

Aquí están los aspectos clave de este avance:

1. Activación Artificial de la Hibernación

El equipo de Harvard identificó un grupo específico de neuronas en una región profunda del cerebro llamada área preóptica del hipotálamo. Estas neuronas están involucradas en la regulación de la temperatura corporal y el metabolismo durante la hibernación.

Sorprendentemente, lograron activar artificialmente estas neuronas en ratones utilizando ultrasonidos no invasivos a través de un casco especial.

PUBLICIDAD

2. Resultados en Ratones

Cuando se estimulaban, los ratones mostraban una disminución de la temperatura corporal de aproximadamente 3°C durante una hora. Además, su metabolismo cambió, utilizando solo grasas como fuente de energía, lo cual es una característica clave del estado de letargo. Sus ritmos cardíacos también disminuyeron en un 47%, todo esto mientras estaban a temperatura ambiente.

El equipo desarrolló un sistema de retroalimentación cerrada automática que mantenía a los ratones en el estado de letargo inducido si mostraban signos de calentamiento. Esto permitió mantener a los ratones en un estado similar a la hibernación durante 24 horas.

3. Perspectivas médicas y espaciales

La inducción de un estado similar al letargo podría tener aplicaciones médicas, como proporcionar más tiempo crítico para tratar condiciones potencialmente mortales como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Además, la naturaleza no invasiva de la técnica abre la posibilidad de desarrollar dispositivos de ultrasonido portátiles, como cascos, para situaciones de emergencia.

Este fármaco de suspensión animada desarrollado por Harvard podría revolucionar la medicina y la exploración espacial, ofreciendo nuevas formas de proteger la salud de los astronautas y pacientes en situaciones críticas.

Jennifer Lawrence en 'Pasajeros'
Jennifer Lawrence en 'Pasajeros'
Imagen Netflix
Relacionados:
Noticias viralesCienciaEspacio exteriorJennifer LawrenceUniversidad de HarvardChris PrattTecnología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX