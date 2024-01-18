¿Cómo sería 'Chicas pesadas' si fuera una telenovela mexicana? Internautas eligieron al elenco perfecto

Video 'Mean Girls' 2024: ¿vale la pena ver la nueva película o la original con Lindsay Lohan es mejor?

¿Si ya hay una película musical de ‘Mean Girls’, por qué no una telenovela con todo y actores mexicanos? Esa es la pregunta que planteó un tiktoker y que, además, plantea su elenco ideal para traer a la pantalla mexicana la popular historia.

Tiktoker elige a su reparto para ‘Mean Girls’ versión telenovela

‘Mean Girls’ era una de las películas más esperadas del 2024 y, apenas salió en pantallas grandes, dio mucho de qué hablar en redes sociales, desde quienes descubrieron que es un musical una vez dentro de la sala de proyección, las polémicas opiniones con respecto al vestuario y la eterna duda de qué versión es mejor.

La discusión digital también encendió la creatividad de David Allegre, un tiktoker especializado en la cultura pop, que el el 17 de enero colgó un video preguntándose “¿cómo se vería ‘Chicas Pesadas’ si fuera una telenovela de Televisa?”.

En el clip presentó al que sería su reparto ideal en la hipotética producción: Danna Paola estaría en el papel de Cady Heron “porque puede darnos carita de inocente y después transformarse en toda una chica mala”, Renata Notni le daría vida a Gretchen Wieners, a Katia Bada le daría el rol de Karen Smith, mientras que pondría a Belinda como Regina George.

El resto de la historia se completaría con José Pablo Minor como Aaron, Roberta Burns como Janis, Lorena Herrera como June, la mamá ‘cool’ de Regina y Maribel Guardia como la maestra Norbury.



Hay que recordar que en abril de 2022, el productor de teatro Alejandro Gou comentó a medios de comunicación que le gustaría unir a Belinda y Danna Paola en una puesta en escena de la obra de Broadway de ‘Mean Girls’.

Internautas sugieren actores para hacer telenovela de ‘Mean Girls’

En cuestión de horas, el clip de David Allegre se hizo viral, alcanzando más de 20 mil reproducciones en la red social.

En la sección de los comentarios, cientos de internautas sumaron sus propias ideas a la selección de artistas.

El papel de la profesora Norbury fue el que más debate generó con propuestas como Silvia Navarro, Consuelo Duval, Dalilah Polanco o Andrea Legarreta.

Por otro lado, algunos internautas expresaron que les gustaría ver a Regina Blandón o Ana Valeria Becerril en el papel de Janis.

Regina Blandón o Ana Valeria Becerril interpretarían a Janis. Imagen Televisa / Mezcalent / Paramount Pictures.



El rol del galán de la historia se lo darían a Emilio Osorio o Carlos Rivera.

Emilio Osorio tendría el papel de Aaron si 'Mean Girls' fuera una telenovela mexicana, según internatuas. Imagen Paramount Pictures/Mezcalent



No obstante, no todos coincidieron con el reparto que David Allegre propuso para una telenovela de ‘Mean Girls’, pues, señalaron muchos de los actores superaban la adolescencia de los personajes.

¿Tú qué actores latinos escogerías para una producción así?