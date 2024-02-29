Todas las dudas que nos quedaron de 'Betty, la fea': Qué pasó con la hermana de Don Armando y más

Video La boda de 'Yo soy Betty la fea' sí fue real y otros secretos de la serie que no sabías

A 23 años del final del fenómeno televisivo que fue la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea' y tan sólo unos meses de su esperado regreso a través de la plataforma de streaming 'Prime video' este 2024, te recordamos algunas de las incógnitas que nos dejó esta producción y que los fans recuerdan hasta hoy.

'Betty, la fea' fue un éxito en todo el mundo, después del cual se hicieron 20 versiones en diferentes países que rompieron récords de rating.

PUBLICIDAD

1. ¿Por qué Betty no se quedó con el francés? ¿Qué fue de él?

El final de la telenovela decepcionó un poco a los fans, debido a que Betty obtuvo todo lo que quería, pero terminó casada con Don Armando, "después de todo lo que le hizo", según opinaron los seguidores.

Si bien es cierto que en la mayoría de las telenovelas, sobre todo en ese entonces, los capítulos terminaban en boda entre los protagonistas y culminaban con el triunfo del amor entre ellos, algo clásico que se buscó seguir, sin embargo, a los televidentes les parecía mejor idea que Betty se quedara con su otro pretendiente, el francés Michel Doinel, quien finalmente se va para dejarle el camino libre a Betty con Don Armando, no sin antes nombrarla como su administradora.

Michel siempre trató con respeto a Betty y la amaba por su forma de ser y su talento, sin fijarse nunca en el físico, por lo que los fanáticos pensaron que "la merecía más" que Don Armando.

Incluso el propio Jorge Enrique Abello, intérprete de Don Armando, no estaba de acuerdo con que su personaje se quedara con Betty y se lo dijo incluso al escritor Fernando Gaitán, sin embargo los guionistas tomaron la decisión de que el matrimonio entre Betty y Don Armando se llevara a cabo como una culminación de que todos los deseos de Betty fueron cumplidos.

2. ¿Por qué Patricia, 'La peliteñida', y Nicolás no se quedaron juntos?

El mejor amigo de Betty siempre expresó su devoción a Patricia, sin embargo, tras un breve romance que inició por el interés de 'la peliteñida' que acaparó la atención del público, él decide alejarse de ella.

PUBLICIDAD

Una de las posibilidades por las cuales los escritores hubieran decidido que Nicolás no se quedara con Patricia, tiene que ver con que el personaje hubiera entendido por fin su valor como persona y que no merecía que Patricia jugara con él.

Otra probabilidad era que hayan decidido dejar a Patricia libre para que pudiera irse con su gran amiga Marcela y no dejarla sola, pues tampoco merecía eso después de que el público empatizara con ella por haber sufrido también tanto por Don Armando y su hermano.

Lo que sí es que la actriz Lorna Cepeda, intérprete de 'La peliteñida', expresó que ella sí deseaba que Nicolás y Patricia se quedaran juntos, "tenía la esperanza" y se debatía entre su parte romántica y su parte lógica, la cual le manifestaba que Patricia en realidad "no lo merecía".

Sin embargo, al comenzar con la promoción del regreso de 'Betty, la fea', los actores que interpretan a esta popular pareja aparecieron juntos, desatando más dudas entre los fans, quienes incluso han llegado a asegurar que en esos años que estuvieron fuera de cámaras lograron culminar su amor y casarse.

Nicolás y Patricia antes y después en 'Betty, la fea' Imagen Instagram

3. ¿A dónde se fue Marcela? ¿Por qué su final fue tan abrupto en la telenovela?

Tras darse cuenta de que Armando está enamorado de Betty, Marcela decide irse de Ecomoda, así sin más, llevándose detrás a su mejor amiga Patricia, sin que de mayores explicaciones, incluso diciendo que no tiene un rumbo fijo.

La actriz Natalia Ramírez explicó después que, tras 2 años de intensas grabaciones, ella y su también amiga en la vida real, Lorna Cepeda, estaban agotadas, pero además ya habían avisado que tenían que cumplir con una fecha para irse de la telenovela, pues tenían otro contrato firmado en puerta para otro proyecto.

PUBLICIDAD

Tras su último día de grabaciones, tomaron un avión y comenzaron a grabar un nuevo proyecto.

Los escritores no dieron nunca declaraciones de si así tenían realmente pensado el final de Marcela o si realmente tuvieron que improvisar por la falta de tiempo de grabación con la actriz que la interpretaba. Tampoco aclararon a dónde se había ido la antagonista de la historia, quizás porque quisieron dejar un final abierto que se prestara a retomarse después.

Natalia Ramírez es Marcela en 'Betty, la fea' Imagen Instagram



Este 2024 se espera que esta duda quede resuelta.

4. ¿El esposo de Inesita realmente regresó?

Durante la mayor parte de la telenovela se explicó que Rafael Muriel, el esposo de Inesita, había abandonado a su familia por 20 años, pero regresó a la mitad de la telenovela para reencontrarse con la más grande de 'El cuartel de las feas' y quedarse un tiempo en su casa.

Aunque ella le dijo que podía quedarse un día más, él nunca volvió a aparecer en la telenovela, ni lo mencionan de nuevo, por lo que muchos de los fans tienen la teoría de que él sólo fue producto de la imaginación de Inesita o un fantasma, un alma en pena que quiso cumplir con su último asunto pendiente., sin embargo no se han emitido declaraciones al respecto.

El misterio del esposo de Inesita Imagen YouTube

5. ¿Qué pasó con la hermana de Don Armando?

Camila sólo fue mencionada en el episodio 7 de la telenovela y después se ignoró completamente su existencia. Ella era la supuesta hermana de Don Armando, la que le mencionan a Betty que "fue exiliada en Suiza, por cometer un delito contra la familia: casarse con un pobre".

PUBLICIDAD

Según una de las amigas de Betty, Camila estaba esperando un bebé y no tenía una buena relación con sus padres, pero sí con Don Armando.

Posiblemente los escritores tenían en mente incorporarla a la trama en algún momento, pero nunca lo hicieron, tal vez por falta de tiempo, y ya no quisieron incorporarla por lo mismo en la boda final.

Lo que sí es que la hija de Betty y Don Armando se llama también Camila, por lo que se espera que se mencione un poco más sobre su hermana en la nueva entrega del 2024.