Hugo Lombardi y otros personajes de 'Betty, la fea' desfilan en la Semana de la Moda en París: dejan a todos boquiabiertos

Video 'Hugo Lombardi' está inspirado en una persona real: el origen del diseñador de 'Yo soy Betty, la fea'

A poco tiempo del esperado regreso de 'Yo soy Betty, la fea' este 2024 por la plataforma de 'Prime video', algunos de los personajes de esta exitosa telenovela colombiana invadieron una importante pasarela en la Semana de la Moda en París, donde el diseñador Hugo Lombardi presentó su nueva colección.

La 'Fashion Week' en París es uno de los eventos de moda más importantes del mundo, el los que marcas como Chanel, Dior o Yves Saint Lurent presentan sus nuevas creaciones y se lleva a cabo desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo en la capital de Francia.

¿Qué personajes de 'Yo soy Betty, la fea' aparecieron en la Semana de la Moda de París?

Los primeros personajes que pudimos ver en aparición internacional pública dentro de la 'Fashion week' de París fueron Marcela Valencia ( Natalia Ramírez), Patricia Fernández (Lorna Paz) y el diseñador Luigi Lombardi (Julián Arango) quien, sin lugar a dudas, fue la estrella del show, pues desde su aparición en la pasarela, fue grabado, fotografiado y recibido con aplausos y gritos.

¿Por qué aparecieron Hugo Lombardi, Marcela y Patricia en la Semana de la moda en París?

Hugo Lombardi fue a la 'Fashion Week' a presentar su nueva colección de moda en un exclusivo hotel, aunque en realidad se trató de una estrategia de marketing con motivo del lanzamiento de la nueva temporada de 'Yo soy Betty, la fea'.

Marcela y Patricia fueron dos de las amigas y modelos de Lombardi que lucieron los atuendos robándose las miradas de todos los asistentes.

Las creaciones con inspiraciones étnicas, fueron en realidad piezas originales del diseñador colombiano (compatriota de los actores de 'Yo soy Betty, la fea') Andrés Otálora.

"Este desfile que ustedes acaban de ver, está inspirado en un pequeño pueblito colombiano, de tierra fría. Se llama Ráquira, un pueblito chiquito y quisimos hacerle un homenaje a todos los artesanos que manejan lo que es la arcilla, la madera y los textiles", mencionó Julián Arango en su papel de Lombardi.



Por otro lado, la campaña de 'Yo soy Betty, la fea' también buscaba compartir con el mundo a algunos de los personajes más queridos por el público a nivel internacional, pues consideran que 'Betty, la fea' es un referente y una representación de la idiosincrasia nacional colombianas, país del que además quieren mostrar su lado positivo.

"Nos tomaremos la semana de la moda en París con una representación de la imagen linda de Colombia que es 'Betty, la fea', una cara que nos identifica en el mundo", mencionó la actriz Natalia Ramírez, mientras el personaje de Patricia se limitó a decir que iba dispuesta a gastar todo el dinero posible de su amiga en perfumes y ropa.



Desde su cuenta oficial de TikTok, Javier Ponzone también compartió un clip en el que Hugo y Marce están en París y llega 'la peliteñida' por invitación de su amiga.

El video muestra que pasaron por algunas peripecias a causa del clima en París, además de un poco del detrás de cámaras del desfile en el que a Lombardi estuvo a punto "de darle algo" antes de su gran presentación por culpa de una de las modelos.



El clip ya tiene más de 1.7 millones de reproducciones, mientras que el del desfile ya cuenta con casi 18 millones de visualizaciones.

¿Cómo tomaron los fans el regreso de Hugo Lombardi, Marcela y Patricia en las pasarelas parisinas?

Los seguidores de la serie se manifestaron en halagos ante la gran sorpresa que recibieron de ver nuevamente a sus personajes consentidos de 'Yo soy Betty, la fea'.

"Te amamos bombi, nuestro embajador de la moda en París", "Qué emoción", "Espctaculares, aunque para mí, Betty es la estrella", "Amo, trascendieron fronteras", "Hermosas estas divas", "Los amoooo", "Mis respetos para el señor Julián Arango, actorazo", "Un elenco extraordinario, qué lindo volverlos a ver después de 20 años", "Hugo Lombardi es un espectáculo él solito", "Los fans de Betty morimos por ver la nueva temporada", "Cuando entró Hugo Lombardi de inmediato mi mente: 'Llegó la magia, llegó el color, llegó la alegría'", escribieron algunos en Instagram y TikTok donde se hizo viral el video.