¿Quién lo hizo mejor? Los cambios en el nuevo elenco de 'Mean Girls' VS el original: así lucen

Apenas estamos comenzando el 2024 y ya tenemos en puerta uno de los estrenos más esperados: la nueva versión de ‘Mean Girls’ (‘Chicas Pesadas’).

Aunque muchos creen que es una nueva versión del clásico de 2004, que protagonizaron Lindsay Lohan y Rachel McAdams en 2004, en realidad se trata de una adaptación a la pantalla grande el musical de Broadway de 2018 que también fue escrito por Tina Fey. A continuación de contamos quién es quién en esta historia y qué actor lo hizo mejor, ya que tuvimos la oportunidad de ver la película antes de su estreno.

'Mean Girls' estrena su versión musical en enero de 2024 Imagen Paramount Pictures

¿Quién es quién en ‘Mean Girls’?

Cady Heron - Lindsay Lohan

Lindsay Lohan y Angourie Rice interpretaron a Cady Heron en 'Mean Girls' Imagen Paramount Pictures



La protagonista de la nueva película es Angourie Rice, una actriz australiana que seguro recuerdas como Betty Brant en las películas de ‘Spider-Man’ del MCU (la chica que daba las noticias), además de aparecer en ‘La Seducción’ (2017), ‘Black Mirror’ (2019), ‘Mare of Easttown’ (2021), ‘Honor Society’ (2022) y ‘Lo último que me dijo’ (2023).

Para este personaje, el carisma de Angourie le da una frescura e inocencia que le hacía falta al personaje.

Regina George- Rachel McAdams

Rachel McAdams y Reneé Rapp interpretan a Regina George en 'Mean Girls'. Imagen Paramount Pictures



Reneé Rapp interpretó este personaje en el musical de Broadway y lo vuelve a hacer para esta versión, siendo su debut en la pantalla grande. Esta chica de Carolina del Norte, Estados Unidos, interpretó a Leighton en la serie ‘The sex lives of college girls’, además ha lanzado varios sencillos que puedes encontrar en las plataformas digitales.

Aunque Reneé hace una increíble interpretación de Regina, nos quedamos con Rachel McAdams y el emblemático grito antes de pegar su foto en el ‘Burn Book’.

Karen Smith - Amanda Seyfried

Amanda Seyfried y Avantika Vandanapu interpretan a Karen en 'Chicas Pesadas'. Imagen Paramount Pictures



Este personaje quedó en manos de Avantika Vandanapu, a quien has visto en otros proyectos como ‘Spin’ (2021), ‘El año de mi graduación’ (2022) y ‘Boomika’ (2021), ¡y en su infancia trabajó en varios filmes indios y anuncios publicitarios!

Aunque al inicio parece que Avantika no queda en este personaje, en otras escenas demuestra por qué es la perfecta Karen Smith, ¡y no podemos elegir quién lo hizo mejor!

Gretchen Wieners-Lacey Chabert

Lacey Chabert y Bebe Wood interpretan a Gretchen Wieners en 'Mean Girls'. Imagen Paramount Pictures



La mejor amiga de Regina, Gretchen, es interpretada por Bebe Wood, a quien seguro recuerdas como Lake Meriwther en ‘Love, Victor’ (2020-2022), la versión joven de Abby en ‘Wet Hot American Summer: First Day of Camp’ (2015) y ‘Accused’ (2023).

En varias secuencias, Bebe parece estar imitando el tono de voz a la perfección de Lacey Chabert, por ello nos quedamos con su ‘fetch’ de 2004.

Aaron Samuels- Jonathan Bennett

Jonathan Bennett y Christopher Briney interpretaron a Aaron Samuels en 'Chicas Pesadas'. Imagen Paramount Pictures



El exnovio de Regina y crush de Cady es interpretado por Christopher Briney, quien ganó fama recientemente con la serie ‘El verano en que me enamoré’ (2022-2023).

Aunque ambos actores son perfectos para este papel, sin duda Bennett le da un toque especial que aún no podemos olvidar.

Janis Ian - Lizzy Caplan

Lizzy Caplan y Auli’i Cravalho interpretan a Janis Ian en 'Mean Girls'. Imagen Paramount Pictures



Tal vez no la reconozcas con el maquillaje y el vestuario de Janis, pero Auli’i Cravalho prestó su voz a ‘Moana’ y en otras cintas animadas, como ‘WiFi Ralph’.

La joven de Kohala, Hawái, posee una hermosa voz y brilla en esa película, así que nos quedamos con su interpretación de Janis.

Damien Hubbard - Daniel Franzese

Daniel Franzese y Jaquel Spivey interpretan a Damien Hubbard en 'Chicas pesadas'. Imagen Paramount Pictures



El cómplice de Janis es interpretado en esta ocasión por Jaquel Spivey, quien tuvo su debut en Broadway en 2022 con la obra ‘A stradnge loop’, ¡y ‘Mean Girls’ es su primera participación en el cine!

Sin duda, Damien es uno de los personajes más queridos de la cultura pop y en esta versión tiene grandes momentos, tanto replicando algunas escenas de la cinta original como algunas nuevas, ¡así que nos quedamos con la versión de 2004!

¿Cuándo se estrena ‘Mean Girls’ en cines?

La película tendrá su estreno en México el próximo 10 de enero (y recuerden que los miércoles se usa rosa) y en Estados Unidos hará su debut el viernes 12 de enero.



