En una escena de 'Rubí' aparece un perrito que vomita y nadie se había dado cuenta (hasta ahora)

Sin lugar a dudas, en las telenovelas uno de los tipos de actores más difíciles de controlar son los animales, quienes nos han sorprendido con acciones inesperadas al intervenir en algunas escenas, pues es difícil para algunos seguir las indicaciones de los directores al pie de la letra.

En Internet han sido difundidos aquellos perritos captados ladrando en algunas secuencias importantes, incluso interviniendo en alguna pelea o hasta mordiendo a los protagonistas, por lo que las escenas deben ser descartadas y tomadas en cuenta como 'bloopers', pero los mejores son aquellos en los que nadie se da cuenta y que se quedan grabados para la posteridad, como sucedió en la telenovela 'Rubí'.

Perrito defiende a joven actriz que estaba siendo "agredida" en escena: mordió al supuesto "delincuente" Imagen @carolinafernandezhp / TikTok

¿Cómo es la escena en la que un perrito vomita en 'Rubí'?

'Rubí' (la versión del 2004), protagonizada por Bárbara Mori, es una de las telenovelas que ha sido repetida en múltiples ocasiones gracias a su gran éxito, tanto en el canal 'Las Estrellas' como en 'Tlnovelas', además de que se puede ver completa en 'Vix', por lo que los fans la ven y vuelven a verla las veces que deseen, sin embargo hay un detalle en esta producción que nadie había notado.

La usuaria de TikTok Natalia Martínez (@nataliamfernandez3) se dio cuenta de lo que nadie se había percatado antes y subió el clip a redes sociales, mismo que a pesar de durar tan sólo nueve segundos, ya cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones.

En la escena, se ve a Rubí con su amigo Loreto (Miguel Pizarro), quien carga a su inseparable compañero en su brazo izquierdo: un chihuahua negro con café, que viste una chamarrita rosa y un collar azul.

Rubí y Loreto se sientan en un sillón para hablar y éste último cambia del lugar, a su brazo derecho al chihuahua, quien queda totalmente frente a la cámara.

El 'peludito' comienza a tener algunos espasmos como queriendo vomitar, hasta que al tercero se ve cómo abre el hocico completamente para dejar ver algo verde que sale desde su garganta, pero nunca se ve lo que es.

La escena se corta y después sólo aparece Loreto con una mancha de 'agua' en su saco. Algunos internautas compartieron esta información y aseguraron que limpiaron al actor o simplemente después cayó al piso lo que arrojó el perrito.

¿Qué era lo que vomitó el chihuahua?

El video, con la descripción de "Se estaba ahogando el perrito", impactó a los usuarios de redes sociales, sobre todo porque nunca habían visto lo que sucedió, pero rápidamente se pusieron a hacer teorías sobre lo que vomitó y hasta la razón, algunos considerablemente preocupados por el 'lomito'.

"Ese vómito es por falta de alimento", "¿Es idea mía o escupió una pelota?", "¿Era una uva?", "Pobrecito, estaba filmando en ayunas", "Loreto lo movió mucho en esa escena", "Pienso que era su juguete y en el movimiento de la escena se lo tragó, pero logró vomitarlo felizmente", "No le habían dado de desayunar y salió reflujo", "No se estaba ahogando, estaba sacando su flemonón", expresaron.



Incluso una chica preguntó "¿cómo estaría el perrito?", a lo que otro joven le respondió que tomando en cuenta que 'Rubí' se grabó hace 20 años, seguro ya estaría muerto, lo cual es cierto, ya que los chihuahuas suelen ser la raza de perro más longeva, pero llegan a durar máximo 20 años.

Perrito vomita en escena de Rubí Imagen TikTok / TelevisaUnivision

Otros internautas reaccionaron con humor al perrito que se vomitó en escena de 'Rubí'

Otros usuarios de TikTok y X (antes Twitter) se rieron con la escena y reaccionaron haciendo bromas al respecto.

"El perro: ¡Producción! ¡Producción!", "No sabía que los chihuahua ponían huevos como los namecusein", "El perrito: ¡Corte! ¡Corte!", "Acabo de confirmar que mi personaje favorito de 'Rubí' es ese perro", "A veces yo gomito jajaja", "La embarazada era otra jajaja", "Le dio pánico escénico", "El perrito: Mi primera chamba", "Tan chiquito como vomitón", manifestaron algunos.