5 cosas que nos gustaron (y otras que no tanto) de la nueva película de ‘Mean Girls’

Video ¿'Mean Girls' es una copia de la película 'Jawbreaker'? Las similitudes con 'Bromas que matan'

El 2024 está comenzando a lo grande con respecto a los estrenos cinematográficos. En unos días llega a las salas de cine ‘Mean Girls’ ( o ‘Chicas Pesadas’ como se le conoce en México) y tuvimos la oportunidad de verla antes de su estreno.

A continuación te contamos, sin spoilers, las cosas que nos encantaron de esta adaptación del musical de Broadway, además de otras cosas que quizás nos hubiera gustado que se quedaran como en la película.

Elenco de la nueva versión de 'Chicas Pesadas' de 2024 Imagen Paramount Pictures

5 cosas que nos gustaron de la nueva versión de ‘Chicas Pesadas’

PUBLICIDAD

Los números musicales

Para aquellos que no lo sabían, esta es una adaptación del musical de Broadway del mismo nombre que se estrenó en 2008, teniendo baladas, temas movidos y coreografías que seguro muchas personas van a replicar en TikTok.

Los protagonistas tienen grandes voces y en ningún momento alguna canción se siente forzada, al contrario, respalda completamente la historia y seguramente saldrás de la sala de cine con alguno de los temas en tu cabeza.



La ropa

¿Qué sería de ‘Las Plásticas’ sin su sentido de la moda? En cada escena, y número musical, los vestuarios reflejan la personalidad de cada personaje y cómo va evolucionando a través de la historia, desde los zapatos de Cady al cambio de Regina cuando sube de peso.

El regreso de Tina Fey y Tim Meadows

Tina Fey, quien escribió el guión de la cinta de 2004, está de regreso para interpretar a la maestra de cálculo Sharon, mientras que Tim Meadows retoma su personaje del director Ron Duvall, lo cual no es un secreto, ya que ambos actores han aparecido en las imágenes oficiales y en el tráiler.

¡Lo fetch!

Aunque la cinta ‘Chicas Pesadas’ se estrenó hace 20 años, su temática sigue siendo actual y continúa sumando seguidores alrededor del mundo, lo cual seguro repetirá esta nueva versión, además de que a los fanáticos de Cady, Regina, Karen y Gretchen estarán muy contentos con la elección del elenco.

Al ser una adaptación del musical, hay momentos de la cinta de 2004 que quedan fuera, pero sin duda las frases más icónicas estarán presentes.



Un cameo sorpresa

PUBLICIDAD

Esta fue una grata sorpresa para los fanáticos de esta historia, ya que en ningún momento pensamos que una estrella del elenco original tendría una pequeña participación. No te contaremos más para que vayas a verla al cine.

Chicas Pesadas: Lo que no nos gustó tanto

Al tener en la mente tan presenta la película de 2004, las comparaciones llegan de inmediato y hay algunas cosas que nos hubiera gustado que no se cambiaran.

Una de ellas es el número musical del show de talentos, aunque la presentación de Damien te hará morir de risa, el de ‘Las Plásticas’ se siente que algo falta.

Los protagonistas hacen una excelente interpretación de su personaje, pero parece que Bebe Wood, quien encarna a Gretchen, quiso imitar completamente el trabajo hecho por Lacey Chabert, lo cual no la hace brillar tanto como el resto de sus compañeras.



Recuerda que ‘Mean Girs’ se estrena en México el próximo 10 de enero, mientras que en Estados Unidos llegará a las salas de cine el 12 de enero.