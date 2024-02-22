Joven descubre que su hermano come solo para ver telenovelas a escondidas: "lo agarraron con su gusto culposo"
Un joven se hizo viral de la noche a la mañana cuando lo atraparon viendo felizmente telenovelas mexicanas.
Desde hace décadas se tiene la creencia que solo las mamás y las abuelitas ven telenovelas, pero un video desmintió eso de una manera muy divertida.
Joven ve telenovelas en secreto mientras come y video explota en TikTok: ¡Atrapada!
Yovhana Ríos es una joven con más de 200 mil seguidores en TikTok y fue el pasado 20 de febrero cuando hizo reír a todos con uno de sus videos, pues compartió que no sabía exactamente por qué a su hermano le gustaba cenar solo, entonces decidió grabarlo en secreto y lo que descubrió fue que él le gustaba ver telenovelas.
En las imágenes se puede ver al joven disfrutando de sus alimentos y a la vez de la telenovela 'Porque el amor manda', la cual puedes ver en ViX. La joven fue la encargada de hacer zoom a su grabación para demostrar la evidencia y si bien su hermano no sospechó nada al inicio, segundos después volteó apenado y sorprendido porque habían descubierto su secreto.
Cómo acción inmediata el fan de las telenovelas dio vuelta a su iPad en un intento por ocultar su gusto por la serie dramática protagonizada por Fernando Colunga; no obstante, ya era demasiado tarde porque todo había quedado documentado.
El material de apenas 16 segundos y acompañado de la canción de la telenovela se hizo extremadamente viral en tan solo días con más de 7 millones de vistas, pues a los internautas les pareció invaluable la expresión del joven al momento de ser atrapado haciendo una actividad que le apenaba hacer frente a sus familiares.
@yovhanarios
JAJAJAJAJAJSJ se baja a ver sus novelas en secreto @Juanca Ríos Macias #contenido♬ Porque El Amor Manda - América Sierra
"La cara que puso cuando lo descubrieron viendo 'Porque el amor manda' es una tremeda joya", "JAJAJAJ y todavía la esconde", "Chale, lo agarraron con su gusto culposo", "Su cara es lo mejor", "¡Atrapada!", "Cómo mueve la tablet para que no veas", "Videos con reacciones como esta, son pocos", "Es que hasta el tiempo se toma de ponerle pausa OMG", "Su carita de susto no la supero", "Me dio risa su carita cuando se dio cuenta" y "Podría verlo mil veces y seguir riendo", es lo que expresaron.
A raíz del video otros hombres confesaron ser amantes de las telenovelas al igual que el joven
Algo llamativo es que también hubieron hombres que aceptaron ser fans de las telenovelas cómo el joven del video, apuntaron que no tenía nada de malo y hasta compartieron cuáles telenovelas eran las que ellos estaban viendo actualmente.
"No lo juzgo yo lo veo todos los días con mi mamá", "Yo, pero con 'Amores verdaderos'", "Hombre de cultura, a mi también me gusta", "No lo culpo es una gran telenovela", "¿Pues qué tiene de malo? igual ando viendo la misma cuando como jaja", "Excelentes gustos, esa novela es top", "Soy yo pero con 'Rubí'", Te comprendo amigo, yo también amo a Alma", "Soy ese, ya la vi como 5 veces", " Mi hermano hasta una pantalla se compró y ahí veía su novela. Vio 'Lo que la vida me robó' tiene que 23 años" o "Es que es 'Porque el amor manda', yo lo entiendo", fueron otros.
En un segundo video, la autora del clip explicó que su hermano no reaccionó enojado por el video que subió exponiendo su gusto por las telenovelas y de hecho, mencionó que "se le subió la fama".
"Realmente se empezó a reír, el esperaba que se burlaran de él y recibió mucho apoyo, entonces más bien se le subió la fama".
¿Ya habías visto este video viral? Dinos en los comentarios.