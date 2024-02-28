Yo soy Betty, la fea

La secuela de 'Betty la fea' está por llegar y esto es todo lo que debes saber de la nueva historia

El regreso de ‘Yo soy Betty, la fea’ está más cerca que nunca: estos son los detalles que se tienen de la secuela.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video 'Hugo Lombardi' está inspirado en una persona real: el origen del diseñador de 'Yo soy Betty, la fea'

Fue en el verano del 2023 cuando se dio a conocer que, a más de 20 años de su estreno, ‘Yo soy Betty, la fea’ tendría una secuela producida por Prime Video. Poco a poco, se han revelado algunos detalles de la segunda entrega de la popular telenovela colombiana. Esto es lo que sabemos al respecto.

Revelan primer póster de secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’

PUBLICIDAD

El pasado 27 de febrero, Prime Video lanzó el primer póster de la segunda parte de la historia.

Si bien solo muestra el título ‘Betty, la fea’ sobre un fondo rosado y con las icónicas gafas de su protagonista, al pie de la imagen, la productora preguntó: “¿Cómo se dice 'Próximamente' en francés?”, dando una de las primeras pistas sobre lo que los fans pueden esperar de la secuela.


Ya en septiembre pasado, el también servicio de streaming había lanzado el primer ‘teaser’ de la producción. En el video corto, solamente se puede ver al elenco de la serie preparándose para entrar al set.

Así es como sabemos que la mayoría de los actores principales de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresarán a sus personajes: Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Lorna Cepeda, Natalia Ramírez, Julián Arango, Jorge Herrera, Mario Duarte, Ricardo Vélez y Julio Cesar Herrera forman parte del elenco de esta segunda parte.

Más sobre Yo soy Betty, la fea

Frases de ‘La Peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ que se pueden usar en la vida real (ya la entendemos)
3 mins

Frases de ‘La Peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ que se pueden usar en la vida real (ya la entendemos)

Cultura Pop
Hugo Lombardi y otros personajes de 'Betty, la fea' desfilan en la Semana de la Moda en París: dejan a todos boquiabiertos
4 mins

Hugo Lombardi y otros personajes de 'Betty, la fea' desfilan en la Semana de la Moda en París: dejan a todos boquiabiertos

Cultura Pop
Todas las dudas que nos quedaron de 'Betty, la fea': Qué pasó con la hermana de Don Armando y más
5 mins

Todas las dudas que nos quedaron de 'Betty, la fea': Qué pasó con la hermana de Don Armando y más

Cultura Pop
Incoherencias de 'Yo soy Betty, la fea' que no notaste: ¿qué pasó con la hermana de Don Armando?
3:54

Incoherencias de 'Yo soy Betty, la fea' que no notaste: ¿qué pasó con la hermana de Don Armando?

Cultura Pop
Marce y La Peliteñida revelan cuánto ganaban en ‘Betty, la fea’: ¿Por eso no regresaron a la secuela?
2 mins

Marce y La Peliteñida revelan cuánto ganaban en ‘Betty, la fea’: ¿Por eso no regresaron a la secuela?

Cultura Pop
Esta es la escena de 'Betty, la fea' contra 'Don Armando' que todo el mundo quiere replicar en TikTok
1 mins

Esta es la escena de 'Betty, la fea' contra 'Don Armando' que todo el mundo quiere replicar en TikTok

Cultura Pop
¿Quién es el niño que apareció en intro de 'Yo soy Betty, la fea'? Ya tiene 26 años y así luce
3 mins

¿Quién es el niño que apareció en intro de 'Yo soy Betty, la fea'? Ya tiene 26 años y así luce

Cultura Pop
Latina se gradúa de la universidad con tesis de 'Yo soy Betty, la fea': no podrás creer su tema
3 mins

Latina se gradúa de la universidad con tesis de 'Yo soy Betty, la fea': no podrás creer su tema

Cultura Pop
Así se vería 'Betty la fea' como princesa Disney y fans no están de acuerdo: "Era la villana"
2 mins

Así se vería 'Betty la fea' como princesa Disney y fans no están de acuerdo: "Era la villana"

Cultura Pop
El auto de 'La Peliteñida' todavía funciona y transita por las calles de Colombia: video
3 mins

El auto de 'La Peliteñida' todavía funciona y transita por las calles de Colombia: video

Cultura Pop

¿De qué tratará la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Hasta el momento, son pocos los detalles que se tienen de la trama. Se sabe, por ejemplo, que la historia se situará 20 años después del final de la telenovela original.

Uno de los principales cambios que veremos es que Camila, ‘Mila’, la hija de Beatriz y don Armando, ya será toda una adolescente que le sacará “canas verdes” a sus padres, según reveló Juanita Molina, la actriz a cargo del papel en una entrevista con ‘Hoy Día’.

“Siento que es una hija muy diferente a lo que esperan que sea. De pronto al principio no la van a querer tanto porque le dan uno que otro problemita a Betty, pero termina haciendo todo un arco de transformación superhermoso”, aseguró.
Ella es Juanita Molina, la actriz que será la hija de Betty en secuela de 'Yo soy Betty, la fea'
Ella es Juanita Molina, la actriz que será la hija de Betty en secuela de 'Yo soy Betty, la fea'
Imagen @juanismolina / Instagram y RCN Televisión


En la citada entrevista también comentó que en la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’ se le verá dar sus primeros pasos en Ecomoda, la empresa de sus padres, como diseñadora de modas.

PUBLICIDAD

A principios de febrero, en una entrevista con ‘Produ’, Julián Arango reveló que su personaje, Hugo Lombardi, irá a París a presentar una de sus colecciones:

“Es lo que estaba buscando (Hugo). Él lo trabajó durante toda su vida, se le dieron las cosas por fin. La va a lograr, llegó a París. [...] Si Hugo antes era inma…, imagínese ahora”.


En aquella ocasión, Natalia Ramírez destapó que Marcela Valencia y Patricia Fernández, ‘La Peliteñida’ también lo acompañarán en esa aventura:

“(Ellas estarán) en el ‘front row’, están ahí en primera fila ellas dos y salgo yo con mi colección así”, añadió el actor de Hugo Lombardi.
En la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’, Hugo Lombardi, Marcela Valencia y Patricia Fernández irán a París.
En la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’, Hugo Lombardi, Marcela Valencia y Patricia Fernández irán a París.
Imagen RCN Televisión

¿Cuándo se estrenará la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Hasta el momento, solo se sabe que llegará en algún momento del 2024, sin detalles sobre el mes o el día.

¿Te emociona el regreso de ‘Yo soy Betty, la fea’? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus expectativas.

Relacionados:
Yo soy Betty, la feaSeriesTelenovelasTelevisiónAna María OrozcoJorge Enrique AbelloLorna Cepeda

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD