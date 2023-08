Pelea de novios antes del concierto de Taylor Swift en México se hace viral: "Ahorré por meses"

Los fanáticos mexicanos de Taylor Swift vivieron una noche de emociones encontradas durante sus esperados conciertos en ese país.

Mientras la mayoría de los asistentes regresaron a casa con una sonrisa en el rostro después de disfrutar de más de tres horas de música de su ídola, hubo una pareja que vivió un momento sorprendente minutos antes del show.

Novios pelean minutos antes del concierto de Taylor Swift y se hacen virales

La anécdota, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, fue capturada por Liz Monroy, quien compartió un video en el que se puede ver a una joven visiblemente afectada discutiendo con su novio. Con lágrimas en los ojos y la tensión en el ambiente, el joven permaneció en silencio, observando a su pareja con una expresión impasible.

"Ni novia haciéndome drama dos minutos antes del concierto de Taylor Swift para el que ahorré por meses", se lee en la descripción.

La cámara enfocó el momento de tensión mientras la cuenta regresiva para el inicio del concierto se agotaba. En un giro inesperado, el joven decidió retirarse entre la multitud, dejando atrás a su novia con un minuto para que comenzara el espectáculo de Taylor.

El video rápidamente se viralizó, acumulando más de 2 millones de reproducciones en poco tiempo. Los comentarios no se hicieron esperar, y mientras algunos internautas tomaron el momento con humor, otros aplaudieron la actitud del joven que decidió retirarse de la discusión y no perderse el espectáculo.

"Es que ellos compraron el paquete súper VIP que te incluía la experiencia 'all too well 4DX'", "Me pasó algo similar, se enojó conmigo por tardar unos minutos ya que le compré flores y una sudadera y en todo el concierto nunca me volteó a ver...", "No entiendo ambas partes, ¿por qué hacer drama justo ese día?", "Ay no, qué flojera estar aguantando dramas cuando puedes ver a la reina", se lee en los comentarios.

Los conciertos de Taylor Swift en México, además de brindar momentos inolvidables en el escenario, también dejó una anécdota que capturó la atención de los internautas y que generó reflexiones sobre la importancia de disfrutar de los momentos especiales sin dejar que los inconvenientes tomen protagonismo.