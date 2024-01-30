Tecnología

¿Nintendo va a competir contra Netflix? La casa de Mario Bros podría lanzar su propia plataforma de streaming

La gigante de los videojuegos sería la última en unirse a la oleada de servicios en streaming: esto es lo que se sabe.

Por:
Ericka Chavez.
Video Este robot cirujano tiene tanta precisión que puede operar una uva: no podrás dejar de verlo

Nintendo estaría preparándose para expandirse más allá del mundo de los videojuegos. Según reportes, buscaría incursionar en los servicios de streaming, al estilo de Netflix, ViX, Disney+, entre otros.

¿Nintendo prepara su servicio de streaming al estilo Netflix?

Nadie puede negar que estamos en la era del streaming. Lo que inició como una idea revolucionaria con Netflix, se ha convertido en la norma. Actualmente, la oferta para ver películas y series en línea es más amplia que nunca (y sin tener que recurrir a la piratería). Y pronto podríamos ver una opción más.

De acuerdo con reportes, Nintendo estaría trabajando en su propio servicio de streaming. Al menos así lo adelanta Nash Weedle, especialista en el mundo ‘gamer’.

El ‘insider’ informó a través de X (Twitter) el 12 de enero pasado que la compañía japonesa patentó “un método para seleccionar y ordenar contenido audiovisual en streaming”.

La idea incluiría la posibilidad de “asignar el icono que tú quieras que represente el contenido” y un “sistema de checks para indicar lo que se ha visto completo o a medias”.

El rumor del servicio de streaming de Nintendo se reforzó luego de que el periodista especializado ‘Necro’ Felipe comentó en Twitter que la compañía abrió una vacante para un ingeniero de software con énfasis en tecnologías multimedia: “La descripción del puesto sugiere que la empresa quiere su propio servicio multimedia que funcione en sus consolas”.

Ambos conocedores han comparado al posible servicio con Netflix.

Cuando menos desde 2022, Nash Weedle ya había adelantado que la empresa de videojuegos pensaba dar el giro hacia el mundo del streaming.

¿Qué contenido se podría ver en el servicio de streaming de Nintendo?

Hasta el momento, no hay más que especulaciones, puesto que la empresa ni siquiera se ha pronunciado al respecto.

Aun así, estas bastan para suponer qué contenidos se verían en la posible plataforma de streaming.

Nash Weedle, por ejemplo, señala que ahí vivirían series, diarios de desarrollo, ‘gameplays’, streamers y “nuevas producciones audiovisuales”.

La película de Mario Bros. fue una producción entre Universal y Nintendo.
La película de Mario Bros. fue una producción entre Universal y Nintendo.
Imagen Universal Pictures/Nintendo


Vale la pena recordar que en 2022, Nintendo se hizo de Dynamo Pictures (que renombró como Nintendo Pictures). Esta filial no solo ha hecho animaciones y productos visuales para los videojuegos, también ha trabajado en series y películas, animadas, lo que ayudaría a sentar las bases para desarrollar sus propios proyectos.

Desde ese momento, Nintendo Pictures ha mantenido una larga lista de vacantes abiertas en su sitio, lo que no ha hecho más que aumentar la especulación sobre el posible desarrollo de un servicio de streaming.

¿Te llama la atención el escenario en el que Nintendo lance su propio servicio de streaming? Deja tu opinión en los comentarios.


