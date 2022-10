Extraña página de Facebook promete cumplir tus deseos a través de los sueños: esto sabemos

Los sueños pueden significar diversas cosas que piensa nuestro subconsciente, y algunos incluso han logrado beneficiar a las personas, como le pasó a un señor que sacó el premio mayor de la lotería gracias a que vió los números mientras dormitaba.

Djinnccubus, la página de Facebook que supuestamente cumple deseos a través de los sueños

En Facebook, los sueños se volvieron uno de los temas más relevantes del momento, esto debido a una página llamada Djinnccubus, la cual de acuerdo a los usuarios cumple deseos al momento de dormir.

Esta página que contiene más de 25 mil me gusta y alrededor de 32 mil seguidores, sube de manera constante imágenes modificadas, que al parecer pertenecen a la Biblia y que están acompañadas con la frase "¿Cuáles son los ensueños de tus sueños?".

En ellas, se albergan diferentes comentarios de los internautas donde manifiestan lo que desean soñar, y en algunos casos comentan que lo que pidieron sí se cumplió.

De acuerdo a diversos tiktokers que se dieron a la tarea de investigar este nuevo fenómeno, todo lo que se debe hacer es escribir en la sección de comentarios de las imágenes sus deseos y esperar a que en un par de días se haga realidad.

En los incontables comentarios las personas piden por ejemplo soñar con un ser querido fallecido para despedirse de ellos, conocer algo de sus vidas pasadas o cosas más sencillas, como desear volar al momento de dormir.

Cabe mencionar que, de acuerdo a los usuarios más curiosos, el nombre de la página Djinnccubus es una combinación entre las palabras Djinn, un espíritu invisible que vive en la Tierra y succubus, que se refiere a un demonio de apariencia femenina que aparece en los sueños para seducir a los hombres, lo cual podría hacer las peticiones peligrosas.

Algunos están convencidos que escribir dentro de la página sí funciona

Los internautas que expresaron manifestar sus deseos dentro de la página recalcaron que no solo soñaron con lo que querían una vez, sino varias noches seguidas, por lo cual estában agradecidas.

"Suena loco, pero funcionó y no solo una vez", "¿Qué clase de magia es esta? Pedí soñar con mi mascota que falleció y sí pasó, fui muy feliz", "Desee soñar con mis guías espirituales y lo logré, no sé cómo explicarlo, fue raro", o "Ya dos sueños cumplidos y al inicio no creía en esto", son algunas opiniones en las imágenes de la página de Facebook.



Quien decidió ponerlo a prueba fue la tiktoker María José Arce, quien además de explicar la tendencia, confirmó que también pidió un deseo para que fuera cumplido en sus sueños y platicó en un video su experiencia.

"Fui a poner mi petición a la página. Pedí soñar con una persona que está viva y obtener respuestas. No sé si no fui lo suficientemente específica con lo que quería soñar, pero mi sueño estuvo visualmente extraño. Soñé con la persona que quería y me hablaba, pero no le entendí el mensaje si me estaba hablando en otro idioma".



En pocas palabras ella confirmó que sí funcionó, pero no como lo hubiera deseado y sus seguidores también comentaron al respecto con opiniones divividas.

Usuaros recalacan que la página de Facebook

no tiene poderes

Algunos piensan que la página no tiene ningún poder en especial, más bien logran soñar con lo que quieren gracias al subconciente que recibe la orden y la lleva a cabo.

"No crean todo lo que ven en Internet, es imposible que la página sea mágica. Hay un estudio del sueño que dice que mientras más quieres algo, el subconsciente lo recrea", "Absurdo pensar que por escribir en una página en específico se pueden realizar deseos", "No puedo creer la cantidad de gente que se cree esto, es todo falso" y "Pienso que es un efecto placebo que hace que tu mente sueñe lo que estas pidiendo específicamente", son algunos puntos de vista.



Otros alentaron a que los demás lo intenten, pues a ellos les había funcionado y están más que convencidos que manifestar sus deseos en la página, hizo que se cumplieran sus sueños.