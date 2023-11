Papá utiliza aspiradora para peinar a su hija y desata polémica en TikTok

Los tiempos han cambiado y los padres participan cada vez más en la crianza de sus hijos, incluso están incursionando en la creación de nuevos peinados para los infantes y se han hecho virales en redes sociales al mostrar sus métodos.

Padre se hace viral por peinar a su hija pequeña con una aspiradora

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @maor_athlete compartió un breve video en el que aparece una niña toda despeinada y toma la aspiradora para agarrar su cabello, mostrando su cara de desagrado.

El señor colocó una dona para cabello en la aspiradora, por lo que al retirar el objeto, la pequeña queda peinada con una coleta y sonriendo a la cámara al ver el resultado.



Gracias al método y la reacción de la pequeña, el clip se hizo viral y alcanzó 127 millones de reproducciones, además de 12.5 millones de likes y miles de comentarios que destacaron la reacción de la pequeña, recordando cuando las peinaban sus padres en la infancia e incluso etiquetaban a sus amigos para que siguieran este consejo.

“Cuando la bebé dice: ‘Ta ta’”, “Podrían cuestionar mis métodos, pero no los resultados”, “Le aspira la cabeza y se sigue viendo mejor que cuando me peinaba mi papá jaja”, “Mi papá una vez me peinó para ir a la escuela, pero me echó saliva y apestaba mi cabeza”, “Aww, que linda la niña”, “La niña ya está acostumbrada a los peinados” y “Esto no es muy anticonceptivo de tu parte”, fueron algunos de los textos que recibió.

Peinar a las niñas con aspiradora fue un reto de TikTok

Aunque parezca un método nuevo el peinado de las niñas con aspiradora, en realidad esa técnica ha circulado en redes desde hace tiempo.

Durante la pandemia de Covid-19, justo cuando TikTok comienza a sumar más suscriptores, algunos usuarios se unieron al ‘Air Heads Ditch Challenge’, que consistió en hacer peinados con la aspiradora.



En abril de 2022, el usuario Gabriel Brozo retomó esta técnica y compartió cómo preparaba a su hija para ir a la escuela, primero juntando todo su cabello para introducirlo en la aspiradora. Posteriormente, el padre toma un cepillo para acomodar el cabello y finalmente coloca la dona, alcanzando más de 15 millones de likes.

“La cara de la nena diciendo: ‘es lo que hay’ jajaja”, “Yo solo viendo los hermosos rulos… y luego desaparecen”, “¿No le arruina el cabello así”, “La cara de la pequeña lo dice todo” y “No sé si quedó muy contenta”, fueron algunos de los textos.



¿Usarías este método para peinar a tu hija? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.