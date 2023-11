Mamá le hace berrinche a su hijo como él los hacía cuando era niño: "¿Ves lo que sentía?"

Tuchi, una usuaria de TikTok, se volvió viral con un video desde su cuenta oficial (@tuchi_oficial) en el que mostró el mal rato que le hizo pasar a su hijo cobrándose lo que podría ser una venganza.

La mujer le hizo tremendo berrinche a su hijo en un supermercado, pidiéndole que le comprara enormes adornos de Navidad, incluso se tiró al piso.

¿Cómo fue el berrinche que la mamá le armó a su hijo?

En el video de poco menos de un minuto, en el que el hijo se encuentra grabando, se ve cómo él está con su madre en un supermercado, viendo los adornos navideños.

Tuchi llama la atención de su hijo Emilio para mostrarle una cara enorme y brillante de un Grinch y le pregunta si no se vería increíble en la casa, a lo que el joven reacciona diciéndole que está bien grande y caro.

Él le pide que elija algo más pequeño y la señora entonces mira una gran campana, sin dejar ver a su hijo el precio.

Emilio le muestra un pequeño adorno de copo de nieve del tamaño de la palma de su mano, pero su mamá le pregunta para qué quiere eso, a lo que el chico responde que sería para adornar el pino. Como respuesta, Tuchi cierra los ojos y comienza a patalear en el piso y mover las manos.

"Mamá, compórtate", le pide Emilio. "Es que quiero al Grinch, quiero el Grinch", solloza la madre, haciendo muecas como de que va a llorar. "No, no manches, no tengo pa' eso", dice el chico enfocando el precio de $1,200 pesos.



Tuchi reacciona entonces quitándose una diadema con cuernos de reno que traía sobe su cabeza, aventándola y después de decir que su hijo "no tiene pa' nada" y "no le va a comprar nada", se arroja en el piso, haciendo un monumental berrinche como niña chiquita y maleducada, agitando manos y piernas.

El chico pasó un vergonzoso momento y le pidió a su mamá que se levantara, llegando ya a suplicarle.

"Mamá, mamá, ya párate, párate, sí te lo compro, ya, ya párate", le implora el hijo, ayudándola a levantarse. Ella se pone feliz y sólo le lanza: "Ya ves lo que yo sentía, cu**ro. Ya, vámonos".

Para Tuchi, al parecer, esta embarazosa experiencia fue la venganza o el cobro por los berrinches que pasó con su hijo cuando éste era tan sólo un niño.

¿Cómo reaccionaron al video de la mamá haciéndole berrinche al hijo en TikTok?

Los internautas tomaron con humor lo que hizo la mamá y le aplaudieron su gran actuación, incluso hubo quienes quieren replicarla.

"Todos: Señora, la amo", "No me esperaba el final", "y cuando tú querías algo y creías que el dinero se daba en los árboles, ya no es lo mismo", "No puedo hacerlo, porque nunca me hicieron rabietas", "Cuando crezca quiero ser como usted", "Se invirtieron los papeles", "Hoy es el día opuesto", "Cuando no tienes novia, pero tienes mamá", "Así les voy a hacer", "Ay, qué nervios, ya quiero que crezcan para hacer lo mismo", comentaron algunos.



Sin duda, esto sería un gran desahogo para que muchos hijos experimenten lo que les hicieron pasar a sus mamás, pues varios empatizaron con el clip.

Al momento, el video ya cuenta con 1.7 millones de reproducciones y cientos de miles de 'Me gusta'.