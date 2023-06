Revelan la verdad tras aterrador video viral de extraterrestre captado en casa de Las Vegas

Aunque el video original de owltreestump no tiene audio y no fue grabado el 26 de mayo como se ha afirmado erróneamente, algunas personas han compartido fragmentos del mismo junto con la llamada al 911 de la supuesta presencia de extraterrestres en un intento de respaldar la historia. Pero, lamentablemente, no hay evidencia real de un encuentro con seres de otro mundo en ese video.