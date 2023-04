Internautas descubren que hay live action de 'Mario Bros' y así reaccionaron: ¿es buena o mala?

En pocas semanas 'The Super Mario Bros. Movie' se volvió una de las cintas animadas más exitosas de todos los tiempos recaudando millones de dólares alrededor del mundo.

¿De qué trata la película noventera 'Super Mario Bros.'?

A pesar de lo que muchos pensarían esta no es la única cinta basada en el fontanero bigotón, pues en 1993 se realizó una en versión live action protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo llamada 'Super Mario Bros.', que si bien en su momento fue duramente criticada, hoy es considerada como un clásico que inició la combinación de la industria de los videojuegos y el cine.

La trama en esencia es la misma, ya que narra la historia de Mario y Luigui, los hermanos plimeros que llegan a un extraño reino de hongos para salvar a una princesa llamada Daisy de un reptil malvado conocido como el Rey Koopa.

Aunque los escenarios y los personajes cambiaron de aspecto de una manera radical, los efectos especiales trataron de mantener la esencia de los personajes. Por ejemplo, King Koopa aquí no es el dragón con caparazón que escupe fuego, en cambio, se le presenta como un político rico con fobia a los gérmenes que intenta fusionar su dimensión con el mundo humano, pero no deja su maldad de lado.

Un punto positivo es que los protagonistas hacen una buena química y mencionan diversas bromas a lo largo de la cinta, lo cual la hace muy entretenida.



A 30 años de su estreno las personas la están recordando y al parecer esto enloqueció a miles de usuarios de Internet, quienes desconocían que algo así hubiera sido creado en los noventas bajo el permiso de Nintendo.

¿Qué piensa Internet de esta cinta donde aparece Bob Hoskins y John Leguizamo?

En diversas publicaciones se plasmó una auténtica sorpresa por el material y expresaron que a pesar de lo "bizarra" que pudiera parecer la verían, ya que oficialmente cuenta como la primera cinta de Mario.

"¿Cómo que Eddie Valiant de Roger Rabbit fue Mario? Viví en la ignorancia y ahora necesito verla", "¿Qué es esto? Luce extraño, pero no puedo dejar de pensar que debo verla pronto", "Hoy me enteré que hay un live action de Mario y no sé que pensar al respecto", "¿Bob Hoskins fue Mario en un live action? No entiendo cómo no lo supe antes", "Luce muy interesante, la voy a ver para asegurarme cuál es mejor".



Tanto en Reddit como Twitter las personas ya comenzaron a emitir su opinión y la más repetida, es que a pesar de que no es una calca del videojuego su propuesta es única dándole un sello de aprobación.

"Me ha encantado. No todas las adaptaciones tienen que ser literales. Fue una película divertida, en su propio universo. Me gustó la versión tonta", "Me gustó mucho esa película a pesar de ser demasiado diferente a los juegos", "Lo mejor es el CGI malo, me divertí mucho", "Es tan mala que es buena", "La vi una vez y sí me gustó, tiene su sello noventero", "Lo mejor fue el Yoshi que parecía un dinosaurio extinto" o "Irónicamente, se hizo una de mis películas de ciencia ficción favoritas de los 90. Una banda sonora genial. Personajes divertidos y entrañables, la apruebo", fueron algunos de ellos.



Otros simplemente quedaron horrizados con lo que vieron y recomendaron a los demás que no le dieran play, pues está bastante alejada de lo que se conoce de la franquicia de Mario.

"Me quemé los ojos con esto, en verdad no veo porque dicen que es buena, yo la odié", "Con razón nadie la recueda, es terriblemente mala", "Vi el live action de Mario por recomendación y me arrepiento de haber gastado mi tiempo en verla, no lo merece", "Ahorrense ver el live action de Mario, no se parece en nada y todo se ve súper falso" y "Puedo decir que es muy aburrida y tonta, no la vean", fueron otros puntos de vista.

Con el fandom dividio la única manera para saber si la cinta es buena o mala es que tú mismo la veas con un mentalidad abierta y teniendo en cuenta que la calidad de los efectos especiales no eran los mejores, lo cual puede provoca que todo luzca muy falso.

¿Tú que opinas de 'Super Mario Bros.'? Dinos en los comentarios.

