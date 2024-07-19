¿Te afectó la caída de Microsoft? Esto debes hacer si tu computadora está fallando

Video ¿Qué pasó con Microsoft en la caída global informática y por qué hablan del “apocalipsis informático”?

En las últimas horas, diversos sectores como bancos, aerolíneas, organismos de salud y de emergencias como el 911, y medios de comunicación se han visto severamente afectados por una falla cibernética global que ha causado interrupciones en estos servicios y en las computadoras de varios usuarios.

Este caos está ligado a un problema en el sistema operativo Windows que provoca que las pantallas de las computadoras se pongan azules y muestren la leyenda "error fatal".

Este fallo, catalogado como la mayor interrupción de tecnologías de la información de la historia, ha provocado interrupciones en las conexiones de transporte público, retrasado vuelos internacionales y limitado las operaciones de las empresas dedicadas a la atención médica.

¿Qué provocó la falla de Microsoft?

La raíz del problema se debe en gran parte a una actualización de software, hecha por la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, en los sistemas de Microsoft Windows.

Aunque su director ejecutivo, George Kurz, informó a medios de comunicación y agencias de información internacionales como BBC y AFP que ya se había detectado y solucionado el problema, el restablecimiento de las operaciones podría tomar varios días.

También reiteró que el problema fue una falla aislada y descartó que se tratara de un ataque cibernético. Agregó que tanto los servidores de Linux como los de Mac están fuera de peligro.

¿Qué es CrowdStrike?



Es una firma de ciberseguridad con sede en Austin, Texas, fundada en 2011, que se especializa en proteger a grandes empresas como Microsoft de programas maliciosos que puedan atacar sus redes corporativas desde dispositivos conectados como celulares y computadoras portátiles.

¿Cuáles son las consecuencias del apagón cibernético?



El apagón ha tenido efectos significativos a nivel mundial, sobre todo en los aeropuertos donde los vuelos se retrasaron y se detuvieron, lo que provocó un caos entre los usuarios.

Hasta la madrugada de hoy se tenía el registro de más de 4,200 vuelos afectados, entre retrasos y cancelaciones.

Entre las aerolíneas perjudicadas están Delta, United y American Airlines.

En los servicios bancarios, algunas instituciones financieras tuvieron que demorar la apertura de sus sucursales, además de suspender las transacciones.

En el Reino Unido se vieron perjudicadas tanto la bolsa de valores como las líneas ferroviarias, mientras que su sistema de salud pública enfrentó cancelaciones de citas y el nulo acceso a las historias clínicas de los pacientes.

¿Qué hacer si tu computadora presenta fallas?

Microsoft ha sugerido encender y apagar los dispositivos repetidamente como una solución temporal.

Aunque parezca una solución simple, la empresa asegura que ha sido efectiva de acuerdo con los comentarios de los usuarios.

Pasos a seguir:



1. Reiniciar Windows en modo seguro.

2. Presiona la tecla Mayús mientras seleccionas la opción Inicio/Apagado. Reinicia en la pantalla de inicio de sesión de Windows.

3. Busca la carpeta de CrowdStrike.

- Para localizarla, navega directamente por el directorio del disco y busca: C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

4. Busca el archivo `C00000291*.sys` y bórralo.

5. Reinicia el equipo.