Viral

Niños mexicanos llegan montados en pony a la escuela y son la envidia de Internet: “Todo un lujo”

En Sinaloa, México, unos hermanitos se hicieron virales tras llegar a la escuela primaria montados en un pony. Un tiktoker los encontró y tuvo la oportunidad de entrevistarlos.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Niños latinos demuestran que pueden dormir en cualquier lugar: hasta en las sillas de una fiesta

A través de TikTok se han viralizado videos de los niños en la escuela, ya sea por sus ‘peinados locos’ o por la manera en que se transportan para recibir educación.

Niños mexicanos son la sensación de Internet al llegar a la escuela en un popy
Imagen TikTok @eldukerc

Hermanitos mexicanos llegan a la escuela en pony: esta es su historia

Después de que se hiciera viral un video de una niña yendo a la escuela en un pony en Guasave, Sinaloa, México, un tiktoker se dio a la tarea de buscarla para conocer más sobre ella y del simpático animal que la acompaña a clases.

Fue el usuario ‘Eldukerc’ quien se dio a la tarea de encontrar a los niños, quienes le revelaron que el pony se llama Polvorón (como un pan dulce) y es su medio de transporte todos los días.

El creador de contenido llegó a la institución educativa, donde les permiten dejar amarrado el pony a la sombra de un árbol, ya que al terminar las clases colocan su silla de montar y regresan a casa.

“Es un caso muy curioso y único. Para que se den cuenta que cuando hay ganas de estudiar, no importa en qué te vengas (…) Para que se den cuenta que nunca faltan las ganas de estudiar y salir adelante”; relató el influencer.

Dando respuestas muy cortas, ya que les esperaba un viaje a casa, el niño respondió que su hermana es quien lleva las riendas del pony y que fue su padre quien les enseñó a montar.

De acuerdo con el testimonio de Clara, una madre de familia de dicho plantel, los pequeños se han transportado de esa manera desde que iban al kinder, tendiendo así la manera de seguir con sus estudios.

Pony que acompaña a hermanitos a la escuela causa polémica

El clip alcanzó más de 2.4 millones de reproducciones, además de miles de comentarios de internautas que quedaron cautivados con la historia de estos niños, mientras que otros se preocuparon por la salud del pony.

“Yo cobraría por dar una vuelta durante el receso”, “¿No es mucho peso para el pony?”, “¿Come y toma agua mientras salen las criaturas?”, “Es todo un lujo”, “Vientos por los niños” y “Qué felicidad verlos”, fueron algunos de los textos.


Para evitar señalamientos sobre maltrato animal, una usuaria dijo ser la dueña del pony, quien se levanta a las 5 de la mañana para darle de comer y beba agua, para que a las 7 de la mañana esté listo para acompañar a los menores.

“Un caballo puede estar varias horas sin tomar agua”, aseguró.


Mientras que @gabrielavillasnvh compartió que ella asistía a la escuela en caballo.

“Yo fui a la secundaria y a la prepa en caballo porque vivíamos en el rancho y nos quedaba lejos la escuela”, añadió.
Otras personas preguntaron por qué los niños iban sin un adulto, a lo que otro internauta se le adelantó y compartió que es normal que esto ocurra en los pueblos, que es la gente de su localidad quien los va cuidando en su regreso a casa.

¡No olvides dejar tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios!

Relacionados:
Relacionados:

