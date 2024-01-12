¿Arruinó la boda? Niño se lanza al vestido de la novia cuando caminaba hacia el altar: video desata polémica

Video Estas novias vivieron una pesadilla: les arruinaron su vestido de boda o no recibieron lo que querían

Internet no se pone de acuerdo sobre si los niños deberían asistir o no a las bodas. Mientras que unos defienden que no tiene nada de malo dejarlos fuera de estas celebraciones, otros tachan de exagerada dicha postura. En medio del debate, cada tanto surgen videos que le dan argumentos cada bando. Tal es el caso de un clip viral que muestra a un niño lanzándose sobre el vestido de novia de su tía.

Niño salta sobre el vestido de novia de su tía: video viral

La imagen es la tradicional: vestida de blanco, una novia camina de la mano de su padre hacia el altar. Pero, de un segundo a otro, la marcha de la futura esposa se ve interrumpida por nada más y nada menos que su sobrino de 4 años.

El pequeño, al parecer indiferente a la celebración, salta sobre la falda amplia y aparentemente suave del vestido de la novia. De inmediato, la iglesia se llena de gritos ahogados de sorpresa por parte de todos los invitados. Si bien la mayoría no sabe qué hacer, una de las presentes invita al pequeño a levantarse y hacerse a un lado para que la novia pueda concluir su entrada triunfal.



El video es de marzo de 2016, específicamente, de la boda entre Tanya Malone y Mark Monaghan, una pareja de Dublín, Irlanda. En aquel entonces, uno de los invitados captó el momento en el que el sobrino de ella, Rhys, saltó sobre su vestido de novia como si fuera un castillo inflable y lo publicó en Youtube, donde la grabación se hizo viral (al día de hoy acumula 2.7 millones de reproducciones).

Tras la gran popularidad que ganó el clip, el mismo invitado publicó una versión extendida del momento, en la que se puede apreciar que el niño corrió a lo largo del pasillo que conducía al altar desde que la novia entró a la Iglesia.



En entrevista con ‘The Irish Independent’, publicada en aquel entonces, Antonia Malone, hermana de la novia, relató que ella “simplemente volteó y le sonrió a su sobrino y continuó su camino”.

“Una amiga de Tanya lo levantó y ella continuó su camino para casarse con el amor de su vida, tuvimos el día más fantástico”, añadió.

Internet reacciona al video de un niño saltando sobre el vestido de novia de su tía

Si bien el video original data del 2016, de vez en cuando resurge en redes sociales para avivar el debate de si está bien que los niños estén presentes en bodas.

En una reciente publicación del clip, múltiples internautas dejaron su opinión al respecto.

“Ay, qué arruinadota le dio”, “Los niños así siempre arruinan todo”, “El problema no son los niños, son los padres que no tienen la capacidad de inculcar respeto y educación a sus hijos”, “Por algo se ponen en las invitaciones ‘sin niños’”, “Los padres siempre dicen ‘yo lo cuido’ y el niño acaba corriendo por todos lados incomodando los demás”, “Dando mi opinión como papá, lo mejor es no llevar a los niños a bodas” o “Yo creo que esta mal llevarlos porque en una boda solo hay adultos y es un sitio en el que tienes que estar bastante quieto, sin nada que te distraiga”, comentaron quienes están en contra de la participación de menores en enlaces matrimoniales.



Del lado contrario, otras personas fijaron su postura con mensajes como:

“Es un nene de 4 años, él solo quiso divertirse”, “Yo de niño hubiera hecho lo mismo”, “Si son bien educados, los niños no dan problemas”, “Yo opino que depende de quiénes se vayan a casar, si ellos están de acuerdo con que haya niños, adelante”, “Pues yo en una boda vi como el amigo del papá piso el velo de la novia y se lo arrancó”.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú del video viral.